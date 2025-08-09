Mercato : quel avenir pour Patouillet à l’OL ?

Avec la signature de Dominik Greif, l'OL a désormais trouvé son poste de gardien titulaire. Reste à savoir qui sera la doublure du Slovaque. Mathieu Patouillet pourrait faire les frais du maintien de Rémy Descamps entre Rhône et Saône.

Le bonheur était dans le prêt pour Mathieu Patouillet. À la recherche de temps de jeu et surtout de références à l’échelle professionnelle, le gardien de l’OL avait fait le choix de s’exiler ces deux dernières saisons. Ayant trouvé un cadre propice à son épanouissement à Sochaux, le vainqueur de la Gambardella 2022 reste sur deux exercices convaincants dans le Doubs avec 65 matchs disputés en National et Coupe de France. De retour à l’OL cet été, la question était de savoir quel rôle lui serait octroyé pour l’exercice 2025-2026. Le départ de Lucas Perri à Leeds United a relancé l’idée de le promouvoir comme numéro 1 et ainsi suivre les traces d’Anthony Lopes, lancé jeune chez les pros. Mais ce n’est plus la tendance puisque le club rhodanien va signer dans les prochaines heures ou prochains jours Dominik Greif, en provenance de Majorque.

Des touches dans le Golfe ?

Alors forcément, il y a de quoi s’interroger sur le futur de Mathieu Patouillet, en fin de contrat en juin prochain et qui se voit encore barrer la route. À double tour ? Plutôt ouvert à un départ, Rémy Descamps serait finalement plus proche de rempiler pour un nouvel exercice de doublure. Pas forcément dans les plans de Patouillet ni de l’OL, qui se retrouve donc face à un dilemme. Un départ dès cet été pour récupérer quelques pécules ou une prolongation suivie d’un nouveau prêt, cette fois en Ligue 2 ? D’après L’Equipe, l’ancien de Sud Azergues Foot aurait des touches du côté des pays du Golfe pour un transfert dès cet été. Pas forcément la trajectoire attendue il y a trois ans au moment du sacre en Gambardella.