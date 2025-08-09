Actualités
Mathieu Patouillet, gardien de l'OL
Mathieu Patouillet, gardien de l’OL (crédit : David Hernandez)

Mercato : quel avenir pour Patouillet à l’OL ?

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Avec la signature de Dominik Greif, l'OL a désormais trouvé son poste de gardien titulaire. Reste à savoir qui sera la doublure du Slovaque. Mathieu Patouillet pourrait faire les frais du maintien de Rémy Descamps entre Rhône et Saône.

    Le bonheur était dans le prêt pour Mathieu Patouillet. À la recherche de temps de jeu et surtout de références à l’échelle professionnelle, le gardien de l’OL avait fait le choix de s’exiler ces deux dernières saisons. Ayant trouvé un cadre propice à son épanouissement à Sochaux, le vainqueur de la Gambardella 2022 reste sur deux exercices convaincants dans le Doubs avec 65 matchs disputés en National et Coupe de France. De retour à l’OL cet été, la question était de savoir quel rôle lui serait octroyé pour l’exercice 2025-2026. Le départ de Lucas Perri à Leeds United a relancé l’idée de le promouvoir comme numéro 1 et ainsi suivre les traces d’Anthony Lopes, lancé jeune chez les pros. Mais ce n’est plus la tendance puisque le club rhodanien va signer dans les prochaines heures ou prochains jours Dominik Greif, en provenance de Majorque.

    Des touches dans le Golfe ?

    Alors forcément, il y a de quoi s’interroger sur le futur de Mathieu Patouillet, en fin de contrat en juin prochain et qui se voit encore barrer la route. À double tour ? Plutôt ouvert à un départ, Rémy Descamps serait finalement plus proche de rempiler pour un nouvel exercice de doublure. Pas forcément dans les plans de Patouillet ni de l’OL, qui se retrouve donc face à un dilemme. Un départ dès cet été pour récupérer quelques pécules ou une prolongation suivie d’un nouveau prêt, cette fois en Ligue 2 ? D’après L’Equipe, l’ancien de Sud Azergues Foot aurait des touches du côté des pays du Golfe pour un transfert dès cet été. Pas forcément la trajectoire attendue il y a trois ans au moment du sacre en Gambardella.

    6 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - sam 9 Août 25 à 9 h 36

      Salut les amis !

      Malheureusement, Mathieu n'a plus aucun avenir avec nous dans la mesure où il n'a plus qu'une année de contrat, qu'il a dit qu'il voulait jouer, mais que Dominík arrive pour être titulaire pendant plusieurs années.

      Même chose pour Rémy qui n'acceptera sans doute pas de continuer à jouer les doublures alors qu'il a montré pendant la prépa qu'il pouvait prétendre au poste de numéro 1 (enfin, pas forcément chez nous mais dans un club de seconde moitié de tableau).

      Je ne vois que Lassine être sûr de rester.

      1. Avatar
        toffe31 - sam 9 Août 25 à 9 h 54

        salut

        pour patouillet désolé mais à l'âge qu'il a il a largement le temps d'apprendre et de monter en puissance pour le futur...

        21 ans pour un gardien de buts c'est encore un bébé et il a tout à apprendre encore...

        alors oui il montre de belles choses, mais ne pas oublier que ce qu'il fait, il ne le fait qu'en National.... et entre le National et la ligue 1 il y a un monde...

        donc à lui de montrer qu'il est là pour apprendre et grandir sans vouloir griller les étapes...

        pour ce qui est de Rémy là je peux comprendre qu'il souhaite plus qu'une seconde place, il est dans la force de l'âge et mérite clairement un poste de titulaire...
        peut être le préter dans un club de milieu de tableau en italie, ou autre ou alors le laisser partir pour de bon. et faire monter patouillet en numéro 2 pour qu'il commence à cottoyer le haut niveau, avec quelques matchs de ligue 1 et de coupe de France.

    2. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - sam 9 Août 25 à 9 h 55

      Si Patouiller et Descamps avaient le niveau attendu les dirigeants de l OL les auraient conservé comme titulaire s! Ou alors ce sont des demeurés ? …

      1. Ledromois
        Ledromois - sam 9 Août 25 à 10 h 07

        Même discours lu pour Ndiaye, Sarr et on a vu le résultat.

        1. RBV
          RBV - sam 9 Août 25 à 10 h 12

          Je crois qu’à l’époque, la direction sportive était quand même « légèrement » différente. On avait ce malade de Textor qui vendait et achetait n’importe qui, n’importe comment…l’important étant d’avoir du flux financier et de gesticuler dans tous les sens…
          Je pense qu’on aurait jamais vendu Sarr ou Ndiaye, ou même O’Brian sous Kang…

    3. Avatar
      OLdownunder - sam 9 Août 25 à 10 h 56

      Toujours dommage de voir un jeune ne pas éclore.

      Je ne l’ai malheureusement pas suffisamment vu pour en juger. J’aurais bien aimé le voir en doublure, si Descamps partait, ce qui avait été annoncé.
      L’un ou l’autre sont des doublures

      J’espère que les gardiens de trop trouveront des prêts ou des points de chute. Il y en a beaucoup dans l’effectif actuel.

