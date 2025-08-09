Comme à l'OL, la situation financière est "critique" à Botafogo

Après plusieurs reports, Botafogo a dévoilé son bilan financier de 2024. Si le cabinet d’audit a validé les comptes, le club de John Textor est dans une situation financière critique.

Et s’il n’y avait finalement que des victimes dans la situation ? Depuis plusieurs semaines, les supporters de l’OL et de Botafogo se crêpent le chignon sur les réseaux sociaux afin de savoir qui a profité de qui. La réponse pourrait bien être que personne n’est vainqueur dans le système mis en place par John Textor, à part peut-être l’Américain lui-même. Et encore. Vendredi soir, le club brésilien a enfin fait la lumière sur son bilan financier de 2024. Cela fait plusieurs mois que les suiveur l'attendait, mais sa publication avait connu des reports à plusieurs reprises. Depuis vendredi soir, il est donc possible de voir la situation financière de Botafogo et elle est "critique et qu'un plan de redressement est indispensable" d’après le cabinet d’audit BDO qui a malgré tout validé les comptes cariocas.

Deux ventes de droits économiques contre trois à l'OL

Dans ce bilan, les recettes ont clairement doublé grâce notamment aux victoires finales en Copa Libertadores et dans le championnat du Brésil. Toutefois, au moment de se plonger dans le résultat financier, celui-ci est clairement sur la pente descendante avec un résultat final négatif. Pour ce qui est des litiges actuels entre Botafogo et Eagle Football, difficile d’en savoir plus, même si, comme le fait remonter le compte X @mbjade7, qui a l'habitude de décortiquer les bilans comptables de la structure Eagle, il existe des points d’interrogation dans ce rapport, à l’image de la vente des droits économiques des joueurs venus du Brésil. Quand l’OL avait communiqué l’acquisition de trois joueurs pour 91,7 millions d'euros en 2024 (Luiz Henrique, Thiago Almada et Igor Jesus), Botafogo ne fait état que d’un montant de 56,4M€ pour deux joueurs. D’où la question de savoir où sont passés les 35 manquants…