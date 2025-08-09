Ce samedi (19h), l’OL dispute son dernier match amical de l’été. Les Lyonnais affrontent Getafe à Bourgoin, une semaine avant la reprise de la Ligue 1.

Il y a un mois, le rendez-vous avait lieu du côté du GOLTC pour la reprise de l’entraînement. Les joueurs de l’OL ne savaient pas encore à quelle sauce serait mangé le club, rétrogradé administrativement en Ligue 2 le 24 juin dernier. Un mois plus tard, les Lyonnais s’apprêtent à disputer leur dernier match de préparation de l’été, preuve que tout va très vite dans le football. À 19h, ce samedi, l’OL affronte Getafe pour son 6e et ultime amical avant le retour de la Ligue 1.

Car oui, dans ce mois à mille à l’heure, la formation lyonnaise a assuré son maintien et lancé un projet bien différent de celui d’il y a un an. Fini les dépenses extravagantes, place à une cure d’austérité et à des bons coups, jeunes à choisir. Au stade Pierre Rajon, le public n’aura plus la chance d’apercevoir Alexandre Lacazette ou encore Rayan Cherki. Toutefois, ce dernier amical n’est pas sans intérêt.

Des premières minutes pour les recrues

Déjà parce qu’il sera le seul à se disputer devant du public sur le sol français. Avec deux matchs à huis clos à Décines pour lancer la préparation, le public lyonnais n’avait pas eu le droit à une première impression estivale à la maison. Bourgoin n’est pas vraiment le Parc OL, mais le club s’y sent presque comme chez lui avec un septième match organisé sur le terrain du FCBJ. Pour cette première en public, Paulo Fonseca devrait logiquement faire plaisir aux milliers de supporters présents à Rajon.

Non pas que ce soit le but de ce 6e match, mais cette opposition contre Getafe doit donner lieux aux premières minutes de Pavel Šulc et Tyler Morton. Les deux recrues sont arrivées en début de semaine, mais ayant fait une préparation avec le Viktoria Plzen et Liverpool, elles s’estiment prêtes. Le Tchèque, plus en avance physiquement, devrait avoir bien plus de temps de jeu que son cadet. Mais, à ne pas y manquer, ils seront tous deux les attractions de cette soirée berjalienne. Une ambiance festive qui ne doit pas faire oublier l’importance de ce match contre Getafe.

Une rotation restreinte

Après un mois de travail et de prestations plutôt concluantes face à Hambourg, Majorque et le Bayern Munich, Paulo Fonseca a choisi de restreindre encore un peu plus son groupe. Preuve que les choses sérieuses commencent dès ce samedi, à une semaine de la reprise de la Ligue 1 à Lens. Le Portugais n’en est plus à tester ou à expérimenter, même s’il reste des manques dans son effectif. Que ce soit lié au mercato ou pour des pépins physiques. Corentin Tolisso est préservé après son alerte à Munich, tandis que Nicolas Tagliafico ne devrait pas être du voyage, après un mois à travailler individuellement.

Toutefois, les dernières sorties ont donné des raisons d’être optimiste à Fonseca et de s’appuyer sur certaines fondations solides. Face à un adversaire jugé rugueux, l’objectif sera de répondre que ce soit dans l’intensité ou dans la maitrise du ballon. Lens se rapproche à grands pas et l’OL veut des certitudes.