Ce samedi (15h), l’OL Lyonnes affronte le Servette FC à huis clos à Décines. Si le groupe lyonnais n’est pas au complet, Jonatan Giraldez espère voir un peu des principes travaillés depuis la reprise.

Quand les garçons en termineront avec leurs matchs amicaux ce samedi (19h) à Bourgoin contre Getafe, les filles de l’OL Lyonnes lanceront quelques heures plus tôt (15h) leur série de trois matchs de préparation dans ce mois d’août. Du côté du GOLTC mais à huis clos, les joueuses de Jonatan Giraldez se frotteront aux voisins suisses du Servette FC. Pas une première entre les deux formations qui avaient déjà croisé le fer dans un début de préparation à l’été 2022. Bien des choses ont changé depuis trois ans et notamment chez les Fenottes. Ce samedi, l’une des attractions de l’après-midi sera la première sur le banc de Jonatan Giraldez.

Arrivé en poste cet été, le coach espagnol prend petit à petit ses marques à Décines et tente d’imposer sa patte auprès de Wendie Renard et de ses coéquipières. Depuis trois semaines, la communication et le dialogue prennent une place importante dans les séances. "J’aime parler particulièrement au début de la saison parce que les types d’entraînements sont différents des dernières saisons. Pour moi, l’intervention, les vidéos et l’entraînement sont très importants au départ. Il faut parler la même langue en termes de football et quand l’adaptation arrive à son terme, je pourrai moins parler (rires)."

Renard : "Rien ne remplace le terrain"

Déjà parfaitement fondu dans son nouveau décor, lui qui prend des cours de français, Giraldez ne s’attend pas à une démonstration ce samedi contre le Servette. Ce n’est d’ailleurs pas le but recherché pour un premier amical. Néanmoins, l’ancien du FC Barcelone espère pouvoir observer quelques brides du travail effectué depuis trois semaines. Que ce soit dans l’intensité, dans le pressing ou dans la gestion de l’effort.

S’il n’a pas encore tout son groupe à disposition, Jonatan Giraldez ne voit pas ce début de préparation comme un travail dans le vide, au contraire. "Les joueuses présentes depuis le début doivent comprendre ce qui est demandé et si cela est compris, ce sera bien plus facile de faire passer le message à celles qui arrivent plus tard." Le chantier reste imposant à l’OL Lyonnes mais ce premier amical doit "servir à remettre la machine en route, retrouver des sensations" pour Wendie Renard qui assure que "rien ne remplace le terrain pour trouver des automatismes et de la connexion avec les nouvelles."