OL - Getafe : près de 4 000 places déjà vendues

  • par David Hernandez

    • À deux jours du dernier amical de l’OL cet été, le stade Pierre-Rajon commence à se remplir. Plus de 3 500 billets avaient déjà trouvé preneur mercredi pour la rencontre de samedi soir (19h) à Bourgoin.

    Après deux matchs à huis clos à Décines et trois autres à l’étranger, les supporters de l’OL vont enfin pouvoir observer les joueurs de Paulo Fonseca dans la région. Ce ne sera pas au Parc OL, mais bien à Bourgoin, chez le club partenaire du FCBJ. Une vieille habitude pour le club lyonnais pour qui le stade Pierre Rajon n’a presque plus de secrets depuis toutes ces années. Samedi à 19h, l’OL affrontera donc Getafe pour une ultime répétition avant la reprise de la Ligue 1 prévue le samedi 16 août à Lens. Il devrait y avoir une ambiance festive dans le nord-Isère avec une belle affluence attendue. À deux jours du match, Pierre-Rajon était encore loin d’afficher complet.

    Les premiers pas de Šulc et Morton ?

    Toutefois, sur les 7 500 places qu’offre l’enceinte, seule la barre de la moitié de l'affluence avait été franchie mercredi. Néanmoins, la venue de l’OL attire toujours, même si la programmation en plein mois d’août et donc des vacances estivales n’aide pas forcément. Néanmoins, ceux qui hésitent encore, cet amical contre Getafe sera sûrement l’occasion de voir les premiers pas des nouveaux venus que sont Pavel Šulc et Tyler Morton. Les deux recrues assurent être prêtes physiquement pour faire leur début à Bourgoin et ainsi pouvoir postuler pour la reprise de la Ligue 1 une semaine plus tard. Pour s’offrir un précieux sésame allant de 12 à 25€, il suffit de cliquer sur ce lien.

