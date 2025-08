Jeune milieu de terrain de 22 ans, Tyler Morton est la 5e recrue du mercato lyonnais. Un profil doué techniquement, mais encore léger pour assumer seul la tâche de récupérateur.

Si l'on prend en compte le cas Matt Turner, Tyler Morton est la 5e recrue estivale de l'OL. En réalité, ils sont plutôt quatre, avec Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Pavel Šulc, et donc l'Anglais de 22 ans. Ce dernier, par son parcours, ressemble davantage aux deux premiers, avec peu de références au très haut niveau pour se donner une idée de ses facultés. Cela n'a pas empêché les dirigeants lyonnais de miser 10 millions d’euros sur lui, hors bonus.

Mais il a pour lui un passif très intéressant, avec un titre de champion d'Europe U21 dans un rôle important sans être un titulaire. Et surtout, un long passage par Liverpool, où il a pu évoluer au sein d'un des meilleurs clubs du monde. Certes, il a peu joué chez les Reds (14 apparitions), côtoyant essentiellement les équipes de jeunes et notamment la réserve (42 matchs) ou les "grands" à l'entraînement.

Son expérience vient principalement de la Championship

Formé sur les bords de Mersey, Morton a principalement pris du galon en deuxième division, où il a fait ses armes lors de deux prêts à Blackburn (2022-2023) et Hull City (2023-2024). Il compte ainsi 79 rencontres de Championship à son actif. A priori, pas de quoi sauter au plafond à la lecture de ce CV, mais derrière cette présentation, se cache un profil particulièrement intéressant.

Lewis Bower est un observateur plus qu'attentif du centre de formation de Liverpool. Sur sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux, il couvre au quotidien l'actualité des jeunes Scousers. Selon, il s'agit ni plus ni moins de l'une "des meilleures recrues du mercato."

Pour notre intervenant, pas de doute, le milieu de terrain "jouera à un niveau extrêmement régulier et s'adaptera bien au rythme du championnat français." Alors, qualifié de "bonne affaire", à quoi peut-on s'attendre concernant le footballeur de la génération 2002 ?

Créateur reculé...

Dans le style, on retrouvera quelques similitudes avec son coéquipier, Tanner Tessmann. Un joueur plutôt voué à se trouver entre l'attaquant et l'entrejeu adversaire pour être la première base de lancement et orienter le jeu au départ de l'action. "Il s'est d'abord illustré comme un pur numéro 8 à l'Académie grâce à ses qualités, notamment sa capacité à faire des passes longues et à faire progresser le ballon, décrypte notre interlocuteur. Ensuite, Jürgen Klopp l'a fait entrer en 6, mettant à profit ses prédispositions pour transmettre la balle."

Habile des deux pieds, Morton est capable de se rendre disponible entre les lignes, avec cette faculté à se démarquer à bon escient puisqu'il est doté d'un bon sens du placement. Un vrai distributeur qui dispose d'une intelligence de jeu certaine, un créatif reculé pour le décrire avec des mots simples. Dans le petit jeu combiné, il devrait faire merveille.

Ce qui confirmait d'ailleurs Paulo Fonseca. Le Portugais, qui l'aura désormais sous ses ordres, le définissait ainsi. "C'est un joueur que j'aime beaucoup, un milieu avec une qualité de passe, à l'aise dans les petits espaces, observait-il samedi dernier dans les entrailles de l'Allianz Arena. Il a les caractéristiques pour s'insérer dans notre jeu."

... mais très tendre défensivement

En revanche, et c'est assez logique, il possède encore une grosse marge de progression dans plusieurs domaines. Son rendement défensif spécialement. Lewis Bower pointe du doigt "le timing de ses tacles et sa lecture défensive du jeu, qui pourraient être améliorés." Globalement, son activité à la récupération nécessitera, de l'échantillon que nous avons pu voir pour l'instant, d'être travaillée.

S'il est généralement fiable avec le cuir entre les pieds, il ne faut en revanche pas trop compter sur lui pour le conduire. Il limite largement ses touches de balle, ce qui est un bon point. Mais de fait, il ne prend pas, ou peu, l'initiative de faire avancer le bloc en poussant le ballon. Une des raisons pouvant expliquer cela est son manque de dynamisme, qui peut lui porter préjudice lorsqu'il est trop mis sous pression par l'adversaire.

Son meilleur poste ? Dans un double pivot

Après toutes ces années à Liverpool, le Britannique a donc fait le choix de tenter sa chance loin de son cocon. Il s'y trouvait barré notamment par la féroce concurrence qui y règne. "Les critères pour réussir ici sont incroyablement élevés. Il a peut-être percé à un moment où l'équipe vivait ses années les plus fastes. Il n'y avait tout simplement pas assez de temps de jeu disponible pour lui permettre de grandir, avec des joueurs devant lui, en particulier au début lorsqu'il devait se développer physiquement", rembobine Lewis Bower.

À la suite de ses deux exercices complets en Championship, l'heure est venue pour Morton de valider ses acquis dans un environnement qu'il apprendra à connaître. Son passage à Hull, spécialement, fut une réussite, période durant laquelle il a "montré d'énormes progrès." Un garçon dont le meilleur rôle est probablement d'évoluer dans un double pivot, et qui peut s'avérer précieux dans une formation voulant la possession. A lui désormais de prendre son envole.