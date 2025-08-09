Actualités
Malick Fofana buteur lors d'OL - Rennes.
Malick Fofana buteur lors d’OL – Rennes. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Getafe : Morton remplace Tolisso, Fofana titulaire

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Ce samedi (19h), l'OL dispute son dernier match amical de l'été contre Getafe. Privé de Corentin Tolisso, préservé, Paulo Fonseca a choisi d'aligner un milieu avec la recrue Tyler Morton.

    Avec le match amical de dernière minute contre le FBBP01, Paulo Fonseca a eu un cadeau presque inespéré. Ce samedi matin, le Portugais a ainsi pu donner du temps de jeu à ses plus jeunes joueurs, mais aussi à certains pros qui allaient se contenter de miettes ce samedi soir. C'est notamment de Ruben Kluivert et Pavel Sulc qui ont accumulé du temps de jeu avec une équipe très rajeunie mais qui seront bien présents à Bourgoin. Nicolas Tagliafico lui s'est simplement contenté du match à 10h30. Tyler Morton n'a lui pas joué et pour cause, il est titulaire ce samedi soir contre Getafe.

    L'Anglais profite de l'absence de Corentin Tolisso, préservé après sa sortie à Munich, pour connaitre sa première avec l'OL. Il fera équipe avec Khalis Merah et Tanner Tessmann. Ce sera la principale attraction de cette soirée berjalienne, tout comme le retour de Malick Fofana. Victime d'une commotion cérébrale au début du stage en Autriche, le Belge a dû faire l'impasse sur les amicaux contre Majorque et le Bayern Munich.

    La composition de l'OL : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Merah, Morton - Maitland-Niles, Mikautadze, Fofana

    à lire également
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    OL Lyonnes - Servette : une manita pour lancer cette saison
    5 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - sam 9 Août 25 à 18 h 12

      Si Fofana joue contre les "bouchers" de getafe, ça signifie clairement que son départ n'est pas acté !
      Une petite pensée à tous ceux qui "savaient" lorsque Fofana a eu sa commotion.

      Signaler
      1. Bidibulle
        Bidibulle - sam 9 Août 25 à 18 h 19

        Tu as raison Getafe club de la banlieue de Madrid...
        Jeu austère minimaliste rugueux ..

        Attention surtout qu il n y a pas Coco pour mettre les baloches et les taquets au milieu de terrain....

        Signaler
    2. Bidibulle
      Bidibulle - sam 9 Août 25 à 18 h 13

      La présence de Malick me rassure quant à un éventuel transfert... pour l instant.

      En revanche pas de Pavel?

      C est surtout lui que je souhaitais voir, perso.

      Signaler
      1. LeCaladois
        LeCaladois - sam 9 Août 25 à 18 h 25

        Il a joué ce matin face à Bourg avec Tagliafico et les jeunes , défaite 3-1.

        Signaler
    3. WesKer
      WesKer - sam 9 Août 25 à 18 h 27

      Je comprends pas pourquoi Kluivert n'est pas installé en charnière centrale et Mata repositionné en arrière droit, à sa place originelle. J'espère qu'on verra Sulc.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Rennes.
    OL - Getafe : Morton remplace Tolisso, Fofana titulaire 18:03
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    OL Lyonnes - Servette : une manita pour lancer cette saison 16:54
    Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Servette : le premier onze de Giraldez 14:40
    Les drapeaux de l'ASSE et de l'OL lors d'un derby
    Mattéo Commaret : "Un truc que j’ai gardé de l’OL, c’est le derby" 14:00
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 et U17 continuent leur préparation 13:15
    Les supporters de Bourgoin au stade Pierre-Rajon
    Accès, diffusion TV... les infos pratiques avant OL - Getafe 12:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Servette : une première pour remettre la machine en route 11:45
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    Šulc, Morton, dernière répétition… les raisons d’aller voir OL - Getafe 11:00
    d'heure en heure
    John Textor soulève la Copa Libertadores avec Botafogo
    Comme à l'OL, la situation financière est "critique" à Botafogo 10:16
    Mathieu Patouillet, gardien de l'OL
    Mercato : quel avenir pour Patouillet à l’OL ? 09:30
    Yann Gboho lors de PSG - Toulouse.
    Mercato : l’OL sur la piste d’un ailier de Ligue 1 ? 08:45
    Les joueurs de Getafe à l'entraînement
    Contre Getafe, l’OL va affronter une équipe "qui met de l’intensité et aime le duel" 08:00
    Un joueur du FBBP01 lors d'un amical cet été
    OL : un amical de dernière minute ce samedi contre le FBBP01 07:30
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    Fonseca va retrouver les tribunes pour OL - Getafe 08/08/25
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs : le derby OL - ASSE au rendez-vous 08/08/25
    Amine Gouiri buteur lors d'OL - Ajax à Bourgoin en 2017
    L'OL en amical à Bourgoin, tout sauf une première 08/08/25
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    OL - Ligue 1 : la LFP annonce des prix attractifs pour lancer sa plateforme 08/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : les détails de l’accord OL - Majorque pour Greif 08/08/25
    + d'infos
    Suivez le Live sur Score'n'co
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut