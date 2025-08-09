OL - Getafe : Morton remplace Tolisso, Fofana titulaire

Ce samedi (19h), l'OL dispute son dernier match amical de l'été contre Getafe. Privé de Corentin Tolisso, préservé, Paulo Fonseca a choisi d'aligner un milieu avec la recrue Tyler Morton.

Avec le match amical de dernière minute contre le FBBP01, Paulo Fonseca a eu un cadeau presque inespéré. Ce samedi matin, le Portugais a ainsi pu donner du temps de jeu à ses plus jeunes joueurs, mais aussi à certains pros qui allaient se contenter de miettes ce samedi soir. C'est notamment de Ruben Kluivert et Pavel Sulc qui ont accumulé du temps de jeu avec une équipe très rajeunie mais qui seront bien présents à Bourgoin. Nicolas Tagliafico lui s'est simplement contenté du match à 10h30. Tyler Morton n'a lui pas joué et pour cause, il est titulaire ce samedi soir contre Getafe.

L'Anglais profite de l'absence de Corentin Tolisso, préservé après sa sortie à Munich, pour connaitre sa première avec l'OL. Il fera équipe avec Khalis Merah et Tanner Tessmann. Ce sera la principale attraction de cette soirée berjalienne, tout comme le retour de Malick Fofana. Victime d'une commotion cérébrale au début du stage en Autriche, le Belge a dû faire l'impasse sur les amicaux contre Majorque et le Bayern Munich.

La composition de l'OL : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Merah, Morton - Maitland-Niles, Mikautadze, Fofana