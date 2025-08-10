Mikautadze après OL - Getafe (2-1) : "On a pris des coups"

Buteur et ayant provoqué un penalty, Georges Mikautadze a été l’un des grands artisans de la victoire de l’OL contre Getafe (2-1). Non sans avoir eu un certain traitement de faveur des Espagnols.

La bagarre. Samedi soir à Bourgoin, c’est à se demander si Getafe était venu jouer un match de football ou si la formation espagnole avait l’intention de blesser un joueur de l’OL. Réputée pour être physique et de "bouchers", l’équipe de Bordalas n’a pas failli à sa réputation. Des fautes à retardement à la pelle, des cartons jaunes en pagaille et même un rouge suite à une faute de Djené en position de dernier défenseur sur Georges Mikautadze.

L’attaquant géorgien a d’ailleurs été une simple privilégiée et le public de Pierre-Rajon a bien eu peur que le match du numéro 69 se termine après seulement 30 secondes de jeu et une agression de Rico. "On a pris des coups, c’était compliqué, ils ne nous laissaient pas trop jouer avec beaucoup de fautes. (…) Quand les joueurs en face mettent des coups, il faut savoir jouer plus rapidement et plus simple. C’est ce qu’on a essayé de faire, mais on prenait quand même des coups", a confié Mikautadze dans un sourire à Olympique-et-Lyonnais et aux médias présents.

Une bonne répétition avant Lens

S’il doit avoir quelques bleus sur le corps ce dimanche, Georges Mikautadze a monté le curseur dans l’impact et le contact, au point de bousculer à plusieurs reprises son adversaire direct. Si la rencontre a accouché de trois penaltys (victoire 2-1), dont deux pour l’OL, la formation lyonnais a vu sa volonté de jouer et de continuer sur les principes de Paulo Fonseca récompensée. Une bonne chose avant de se rendre à Lens. "On a réussi à faire du jeu, surtout en deuxième mi-temps. On est content de bien finir cette pré-saison. Les coups, ce n’est pas grave, c’est comme ça, c’est le football. On est venu ici à Bourgoin pour jouer notre football et préparer au mieux notre jeu pour Lens." Objectif rempli et place désormais à la reprise de la Ligue 1.