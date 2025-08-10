Présent à Belgrade jeudi et absent samedi à Bourgoin, Nemanja Matic est plus que jamais sur le départ à l’OL. Matthieu Louis-Jean a confirmé des discussions pour trouver une solution.

Sa présence à Belgrade jeudi soir a fait couler beaucoup d’encre, et pas seulement en Serbie. À Lyon aussi, l’escapade serbe de Nemanja Matic n’est pas passée inaperçue et a même surpris, si l’on en croit Matthieu Louis-Jean qui a "vu dans la presse qu’il était là-bas". Ce déplacement sonne-t-il la fin de l’aventure entre le milieu et l’OL ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais l’absence de Matic pour le dernier amical de l’été laisse peu de place au doute.

Si Paulo Fonseca avait laissé planer un doute ces derniers jours, le directeur technique lyonnais a été un peu plus direct concernant la situation de l’ancien joueur de Manchester United. "Encore une fois, il y a un coach qui est arrivé. Il y a un nouveau projet de jeu qui est mis en place. Et là, on est dans une situation où on essaie de trouver une solution qui soit bien pour tout le monde. On va voir ce qui se passe dans les prochains jours, les prochaines semaines."

"Un immense respect pour ce qu'a apporté Nemanja"

Parmi les trois plus gros salaires du vestiaire lyonnais, Nemanja Matic a vu son nom ciblé comme un potentiel partant depuis le début de l’été. La politique de la fin des gros émoluments joue clairement contre le Serbe. De son côté, il a encore un peu de mal à digérer l’épisode de la double confrontation passée sur le banc contre Manchester United. Néanmoins, Matthieu Louis-Jean a tenu à souligner le grand professionnel qu’est le joueur, "qui nous a apporté énormément. Il est arrivé, probablement, dans la pire période de l'Olympique lyonnais. Grâce à lui, on a fait quelque chose d'extraordinaire sur la saison précédente." Seulement, la réalité économique du club pousse aujourd’hui à miser sur une porte de sortie d’ici à la fin du mercato.