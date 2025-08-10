Présent à Belgrade jeudi et absent samedi à Bourgoin, Nemanja Matic est plus que jamais sur le départ à l’OL. Matthieu Louis-Jean a confirmé des discussions pour trouver une solution.
Sa présence à Belgrade jeudi soir a fait couler beaucoup d’encre, et pas seulement en Serbie. À Lyon aussi, l’escapade serbe de Nemanja Matic n’est pas passée inaperçue et a même surpris, si l’on en croit Matthieu Louis-Jean qui a "vu dans la presse qu’il était là-bas". Ce déplacement sonne-t-il la fin de l’aventure entre le milieu et l’OL ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais l’absence de Matic pour le dernier amical de l’été laisse peu de place au doute.
Si Paulo Fonseca avait laissé planer un doute ces derniers jours, le directeur technique lyonnais a été un peu plus direct concernant la situation de l’ancien joueur de Manchester United. "Encore une fois, il y a un coach qui est arrivé. Il y a un nouveau projet de jeu qui est mis en place. Et là, on est dans une situation où on essaie de trouver une solution qui soit bien pour tout le monde. On va voir ce qui se passe dans les prochains jours, les prochaines semaines."
"Un immense respect pour ce qu'a apporté Nemanja"
Parmi les trois plus gros salaires du vestiaire lyonnais, Nemanja Matic a vu son nom ciblé comme un potentiel partant depuis le début de l’été. La politique de la fin des gros émoluments joue clairement contre le Serbe. De son côté, il a encore un peu de mal à digérer l’épisode de la double confrontation passée sur le banc contre Manchester United. Néanmoins, Matthieu Louis-Jean a tenu à souligner le grand professionnel qu’est le joueur, "qui nous a apporté énormément. Il est arrivé, probablement, dans la pire période de l'Olympique lyonnais. Grâce à lui, on a fait quelque chose d'extraordinaire sur la saison précédente." Seulement, la réalité économique du club pousse aujourd’hui à miser sur une porte de sortie d’ici à la fin du mercato.
Situation délicate humainement
On l’avais chiper justement à Rennes car il voulait avant tout que sa famille puissent vivre le plus normalement possible, ses enfants sont grands donc c’est pas évident
Je luis souhaite le meilleur dans ce qui sera sûrement sa dernière expérience au haut niveau
il est certain que la relation dégradée (dont on ne connait pas les dessous) entre Matic et Fonseca et le contrat que l'OL de Textor lui avait concédé quand il a été recruté, l'OL étant relégable, n'aident pas à trouver une solution .. peut être comme Nicolas pourrait il concéder une baisse de son salaire dans le cadre d'un avenant à son contrat ?
Tagliafico a baissé son salaire en échange de 2 ou 3 ans de contrat. Il serait imprudent de proposer la même chose à Matic
Les situations n'ont rien à voir. Mais la caractéristique commune c'est que les joueurs ne veulent pas laisser un centime sur un contrat signé, ce qui est bien normal.
Tagliafico n'a pas baissé son salaire. Il est allé au bout de son contrat au salaire convenu. L'OL voulait le garder, donc après mûre réflexion Tagliafico, la situation étant sans doute la meilleure possible pour lui, est tombé d'accord avec l'OL pour un nouveau contrat avec un salaire plus bas que celui du précédent contrat.
Matic a un an de contrat à un bon salaire. L'OL ne veut pas le garder. Son idée c'est sans doute d'en toucher l'intégralité, qu'il joue ou pas. Si il trouve un intérêt à partir tout de suite avec une partie seulement de son salaire annuel ( par exemple avec un petit contrat ailleurs) il partira, sinon il restera.
Exactement le genre de dossier que je déteste dans le foot.
Un super gars, une bonne mentalité, un vrai leadership et un exemple de professionalisme balancé à la benne juste parce que le nouveau coach ne peut pas voir sa tronche.
Un manque de respect envers l'homme et le joueur qu'il a été. Loin de son niveau peut être mais toujours capable de rentrer en fin de match pour vérouiller ou jouer 60min contre des blocs bas grace à sa vision du jeu. Simplement dommage.
MLJ fait bien de rendre hommage au grand joueur qu'il est , et ce qu'il a apporté à l'équipe dès son arrivée en février de la saison d'avant .
Grace a lui l'équipe s'était stabilisé et ne perdait que peu de matchs .
Il a encore brillé dans les derniers matchs de coupe d'europe avec pierre Sage , notamment la démonstration contre les allemands .
Ensuite Fonseca est arrivé et le climat a changé , les deux hommes ne sont pas très compatibles , jusqu'à ce clash contre MU , une vraie humiliation pour Matic qui remporta des titres la bas et aurait vraiment aimer rejouer à Old Trafford .
Pour lui préfèrer un joueur aussi limité que Akouokou évidemment ça a été très dur a avaler .
Maintenant il ne fait clairement plus partie du projet , des joueurs arrivent au milieu , et Fonseca est adepte d'un milieu rapide qui joue en pressing , ce que le géant serbe ne peut plus faire il faut être réaliste .
Il est certes encore très bon dans sa science du placement et son jeu de passes , mais il n'entre plus dans le schéma de jeu voulu par le coach , qui veut des joueurs mobiles comme morton ou merah , des jeunes qui ont des jambes et du cardio ; c'est un fait et il faut tourner la page , c'est mieux pour lui aussi car il ne jouera plus , il le sait .
Dire que le coach ne peut pas l’encadrer est peut être un peu facile nous ne sommes pas dans les alcôves du GOLTC sauf toi peut être Tahiti et nous n’avons pas les tentants et aboutissants de leurs conversations. Matic est un grand joueur et a sa carrière pour lui sa personnalité et je pense qu’il ne se laisse pas commander donc la cohabitation doit être pas simple en terme d’ego à gérer.
De plus le type de jeu que Fonseca souhaite voir se mettre en place ne correspond pas aux capacités dont dispose aujourd’hui Matic à savoir beaucoup de mouvements et de rapidité dans les enchaînements.
Je ne remets pas en cause sa capacité à garder le ballon garder son sang froid obtenir une faute pour se sortir d’une situation compliquée mais ce n’est pas ce que souhaite voir le coach. Perso je l’aurais bien vu rester en joker de fin de match au milieu ou en libero pour garder le score mais la réalité économique du club ne le permet pas. Avoir un remplaçant à ce prix n’est plus un luxe que l’OL peut se permettre.Tolisso aurait le même âge on serait dans la même situation.
Ce n’est qu’un point de vue.
salut ciresglover , tu as parfaitement résumé la situation , tout est dit .