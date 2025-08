OL - Mercato : un avenir flou pour Nemanja Matić

Où jouera Nemanja Matić le 2 septembre ? A l'OL, ailleurs ? En tout cas, l'avenir du milieu de terrain serbe n'est pas gravé dans le marbre, comme l'a expliqué Paulo Fonseca.

Son temps de jeu lors des deux dernières affiches de présaison est parlant. Nemanja Matić n'évolue pas avec l'équipe "titulaire", et son rôle tant à décliner du côté de l'OL. Pour évoluer au poste de numéro 6, Paulo Fonseca et le staff lu préfère Tanner Tessmann, qui forme la triplette dans l'entrejeu avec Corentin Tolisso et Khalis Merah.

A 37 ans (depuis vendredi), l'ancien international serbe a-t-il encore un avenir entre Rhône et Saône ? C'est toute la question, alors que ses émoluments pèsent lourd dans la masse salariale que les dirigeants souhaitent baisser. "C'est vraiment une bonne personne, un joueur important dans le vestiaire. Je vais parler avec lui pour savoir ce que nous pouvons faire pour la suite, on aura une discussion, a confié le coach rhodanien à L'Équipe et au Progrès. Ce n'est pas facile de faire en sorte que Nemanja et le club soient satisfaits de la situation. Je veux être honnête avec lui."

Fonseca dément avoir un différend avec Matić

Cependant, Fonseca a démenti tout différend avec le milieu de terrain. Depuis la double confrontation face à Manchester United, durant laquelle Matić n'a pas joué, il était fait état d'un froid entre les deux hommes. "Non, non, j'ai de très bonnes relations avec Nemanja. Il parle aussi portugais. Il est très cordial. Après, à Manchester, c'était ma décision. À sa place, je n'aurais pas été content, mais c'était mon choix, je dois penser comme un entraîneur et ce qui est le meilleur pour le groupe. Et pour moi, le premier point important c’est l’équipe, l’équipe, et encore l’équipe."

L'ancien footballeur de Benfica, Chelsea et de "Man U" est arrivé en janvier 2024 à l'Olympique lyonnais. Très performant lors des six premiers mois, il a grandement œuvré au maintien de l'OL en 2023-2024. La saison dernière fut plus en dents de scie, avec des performances irrégulières. Aujourd'hui, Matić n'entre clairement plus dans les plans de Fonseca. Mais suspendu pour les deux premières journées de Ligue 1, il pourrait trouver un nouveau point de chute fin août, précise L'Équipe, une fois sa punition purgée.