Khalis Merah et Yacine Chaïb lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Sorti du podium des meilleurs centres de formation de France, l'OL peut encore s'appuyer sur quelques éléments prometteurs. Aujourd'hui, incarnée par la belle présaison de Khalis Merah, l'Académie lyonnaise a des atouts faire valoir.

"Je ne pense pas que le centre ait perdu en qualité. C’est simplement que c’est plus le bazar. La qualité des joueurs n’a pas plus changé que ça." Aujourd'hui, les propos de Lilian Coponat, qui a passé onze années à l'Académie, résonne différemment. Dans un entretien accordé à Olympique-et-Lyonnais début juillet, le milieu de terrain désormais à Rumilly-Vallières défendait le niveau et le potentiel de ses ex-coéquipiers.

Car il est vrai que l'on s'inquiète pour les équipes de jeunes de l'OL. Comment en être autrement ? Il y a certes eu la génération 2004, victorieuse de la Coupe Gambardella en 2022. Mais aucun de ses membres n'a franchi durablement le pas vers les professionnels (pour l'instant). Et la dernière saison, 2024-2025, ne fut pas très glorieuse, particulièrement en U19. La réserve a obtenu de bons résultats (3e de N3, finale de la PLIC), mais cela ne levait pas les interrogations.

Encore beaucoup d'incertitudes autour de l'Académie

Lors de son fameux classement des centres de formation français paru en juin, la Fédération plaçait les Rhodaniens 4es, derrière le Rennes, le PSG et Monaco. Une perte d'identité, des changements récurrents à des postes clés... La situation avait de quoi alarmer, même si de son côté, le club affirmait vouloir conserver sa préformation, et surtout, rapprocher tout ce petit monde de Décines.

Aujourd'hui, toutes les incertitudes ne sont pas levées. Déjà car l'intersaison fut encore marquée par un profond renouvellement dans les staffs. On attendra donc de voir ce que donne ce cru 2025-2026 pour faire un point sur d'éventuelles améliorations. Cela passera aussi par le haut de la pyramide, chez les "grands". Et de ce côté-là, on voit quelques lueurs d'espoir.

Khalis Merah, mais pas seulement

Incarnée notamment par la belle préparation de Khalis Merah (18 ans), la jeune garde rhodanienne est parvenue à grappiller du temps de jeu et de l'expérience cet été. Le natif de Meyzieu, propulsé dans le 11 de départ par Paulo Fonseca est l'exemple le plus frappant, mais il ne faut pas oublier Teo Barišić (20 ans), Mathys de Carvalho (20 ans), Tiago Gonçalves (18 ans) ou encore Rémi Himbert (17 ans).

Tous ces garçons ont pu jouer les quatre premiers matchs amicaux de l'OL. De quoi gagner très rapidement en expérience, puisqu'ils ont pu côtoyer des éléments plus expérimentés au quotidien au cours du stage en Autriche. Cela ne garantit pas une place dans le groupe à l'avenir, d'autant plus que des recrues vont arriver. Mais c'est un premier pas.

Surtout, Paulo Fonseca a apprécié leur implication depuis la reprise le 7 juillet. "C'est vrai qu'il y a ici de nombreux de jeunes qui, peut-être, ne resteront pas avec nous, mais je suis content d'eux et de leur motivation", confiait-il après le succès contre Villefranche-Beaujolais (1-0). Et le technicien portugais n'a cessé de louer leur travail et leur "personnalité" depuis, comme lors de la victoire à Hambourg (4-0).

Qui parviendra à se frayer une place dans le groupe ?

Au sein de l'effectif, on sent d'ailleurs que les plus anciens prennent leur rôle à cœur, comme Corentin Tolisso ou Moussa Niakhaté. "Si l'on doit faire appel à la jeunesse, c'est la direction que le club prendra, ce qui n'empêche pas de faire de belles choses", affirmait le défenseur sénégalais. L'état d'esprit qui règne au sein du vestiaire, globalement positif et joyeux, aide à leur intégration.

Évidemment, tout cela demandera du temps, et il ne faut pas tout faire reposer sur les épaules de ces footballeurs néophytes à ce niveau. Cependant, on voit bien que l'Académie a encore de la ressource. Avec la confrontation face au Bayern Munich ce samedi (15h30), les temps de jeu vont encore se raréfier pour les remplaçants. A voir si certains auront l'opportunité de fouler la pelouse de l'Allianz Arena, ce qui, à quinze jours du retour de la Ligue 1, serait un bon indicateur pour eux.