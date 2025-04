OL académie : le club n'a pas l'intention de fermer la préformation

Dossier épineux à l'OL, l'académie est aujourd'hui au cœur des réflexions. Contrairement à ce qui a pu être avancé, il n'est pas question que le club mette un terme à la préformation.

Fleury Di Nallo, Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti, Nabil Fekir, Rayan Cherki… La renommée de l’OL tient en partie aux nombreux jeunes qu'il a formés, génération après génération. Néanmoins, l’arrivée de John Textor aux commandes avait suscité de vives interrogations. Et les dernières informations, entre la possible relocalisation à Décines et les rumeurs sur l'arrêt de la préformation, ne faisaient que multiplier les questionnements des observateurs.

Lundi dans Tant qu'il y aura des Gones, Matthieu Louis-Jean a tenu à affirmer que l'académie "était l'ADN du club", et qu'elle allait "le rester". Ajoutant que l'état-major lyonnais était "très ambitieux" à ce sujet, il s'est confié en longueur sur ce dossier brûlant entre Rhône et Saône.

Les missions de Nasser Larguet lors de l'audit

Olympique-et-Lyonnais avait révélé mi-mars qu'un audit allait être mené. Il est conduit par Nasser Larguet, actuel directeur technique national (DTN) de la fédération saoudienne. Cette inspection ayant pour but d’identifier les forces et les faiblesses du centre.

Une décision que le directeur technique de l’OL a justifié par le parcours de l’ancien entraîneur intérimaire de Marseille (février-mars 2021). "Il est venu pour apporter son expérience de la formation. J’ai échangé longuement avec lui et je voulais avoir un avis extérieur sur ce qui fonctionne ou non. [...] On s'y attèle car on pense qu'il y a des choses à améliorer. On doit savoir si ce qu'il faut changer concerne les structures, les techniques, l'accompagnement..."

L'OL veut rapatrier la formation à Décines

Priorité absolue de l’organisation sportive de l’OL, déplacer le centre de formation de Meyzieu à Décines. L’objectif est de rapprocher les jeunes des pros afin de les concerner et de les motiver davantage. A l'image de ce qui se faisait à Tola Vologe par le passé. Matthieu Louis-Jean l'a confirmé, précisant que "si les terrains de la formation sont à côté de ceux des professionnels, l’entraîneur peut venir observer les jeunes et échanger avec les meilleurs profils. L'éloignement crée un fossé entre les deux structures."

Un dispositif gagnant-gagnant que John Textor avait déjà en tête depuis plusieurs semaines, à en croire "MLJ". Ce dernier explique que l'homme d'affaires américain ne souhaite pas rompre avec la formation. "Je sais qu'il avait déjà échangé avec Pierre Sage sur un audit concernant le rapatriement du centre de formation à Décines".

Les décisions tomberont dans les prochaines semaines

Des décisions seront en tout cas prises "dans les prochaines semaines", comme révélé par l'ancien footballeur de Nottingham Forest. Une chose est déjà actée, le maintien de la préformation. Des rumeurs faisaient état d'un possible arrêt de cette dernière, ce que le dirigeant rhodanien a balayé. "Ça n'arrivera pas", a-t-il confié. Maintenant, comment se sera organisé, on réfléchit là-dessus."

L’objectif principal des décideurs sera de redorer un centre de formation en perte de vitesse ces dernières années. Derrière tout cela, le projet est de "fournir des joueurs capables de répondre aux exigences de la Ligue 1 et de rester chez nous".

De la même manière, la stratégie devrait être désormais de se pencher davantage sur le vivier régional et ses nombreux de talents. Le discours officiel promet également de plus impliquer les entraîneurs. "On veut impacter localement et se focaliser sur la région. On entend aussi remettre en place un projet dans lequel les éducateurs viennent pour du long terme", a détaillé le directeur technique. Un ancrage dont le club aura besoin à l'avenir, comme cela a toujours été le cas à l'Olympique lyonnais.