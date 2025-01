Ancien formateur à l’Académie puis directeur éphémère, Pierre Sage ne peut que saluer la volonté de rapprocher les jeunes du centre du groupe professionnel. L’entraîneur de l’OL avoue que certaines valeurs se sont perdues avec le temps.

Avec le départ de Maxence Caqueret, le groupe des Lyonnais se réduit. Est-il toujours important dans le socle OL ?

Pierre Sage : Je pense qu’il est important qu’il y ait des joueurs qui sortent du cru dans l’effectif comme c’est important qu’il y en ait dans l’encadrement ou dans les personnes à proximité de l’équipe. Il y a des us et coutumes à respecter et à transmettre qui font aussi notre singularité donc oui, c'est important. Maintenant, on a aussi d’autres jeunes qui arrivent comme Enzo Molebe qui a intégré le groupe et qui est le porte-drapeau de la formation du club. Le processus n’est pas terminé.

Le fait que les équipes de jeunes masculines puissent débarquer à Décines est une bonne chose ?

Ce qui me semble important est que depuis qu’on est parti de Tola Vologe en 2016, on se rend compte que l’éloignement avec le centre de formation n’était pas quelque chose de positif. Aujourd’hui, les jeunes n’avaient pas la possibilité de voir les pros s’entraîner, de voir d’éventuels modèles s’exprimer ou de les croiser dans les coursives. Ça manquait. Pour avoir échangé avec pas mal de joueurs formés à Tola Vologe, c’était une vraie valeur ajoutée. Le fait que les équipes se rapprochent, voire intègrent le GOLTC est quelque chose de positif. Maintenant, il va falloir aligner le projet et les actions pour avoir de l’efficacité. C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur.

"Des anciens de la maison ont vu que des choses s'étaient perdues"

Quel est l’avantage ?

Je pense que ça peut agir sur la culture. Cette culture pourra infuser sur les équipes de jeunes jusqu’aux pros. Je pense que c’est aussi important dans les va-et-vient entre les équipes. C’est aussi pour cela que l’équipe Pro 2 avait été immédiatement collée aux entraînements des pros en termes d’horaires et de lieu. Il est important qu’il y ait une vie de club et une vie interne masculine du club pour faire en sorte que le jeu, l’identité, la culture soient des éléments très présents.

On a l’impression qu’en ayant scindé les choses avec une vie à Meyzieu, une vie à Décines et plus une seule vie à Tola Vologe, certaines choses s’étaient perdues. C’est pour cela qu’on avait beaucoup parlé de l’ADN OL, qu’on avait essayé de l’identifier, qu’est-ce qui était important dans le jeu pour retrouver ces éléments-là. Dans la relation humaine, il y a des éléments qui feront qu’on va retrouver un allant plutôt positif pour tous ces jeunes, mais aussi pour les pros.

Est-ce un constat que vous aviez fait en entraînement à l’Académie puis comme directeur ?

Oui, et la volonté de rapprochement est un travail qui a débuté il y a un an. On se rend compte que depuis que le centre est parti de Tola Vologe avec les générations 2003, il y a moins de joueurs qui sortent. Il y a aussi un effet négatif sur l’efficacité du centre depuis qu’il y a ce double site. Ce n’est pas la seule raison, mais c’est un élément.

Vous pensez à quoi parmi les autres éléments ?

Le fait qu’il n’y ait pas de relations entre les techniciens, qu’on ait sorti beaucoup d’éléments dans la formation en termes de jeu, d’approche de l’entraînement, de recrutement à un certain moment, on a perdu des choses. Il y a d’ailleurs un article qui est sortie cette semaine chez un de vos confrères, donc je ne vais pas commenter ce qui a été dit, mais il y a des anciens qui ont été à la maison OL qui se rendent compte que des choses se sont perdues.