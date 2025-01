En manque de confiance à l’OL, Gift Orban a rejoint Hoffenheim cet hiver. Ayant fait ses débuts durant le week-end, le Nigérian veut prouver qu’il reste un joueur à la progression intéressante.

Cinq petits buts et surtout des miettes de minutes à se mettre sous la dent. L’aventure à l’OL n’a pas été celle espérée par Gift Orban pendant un an. Recruté à La Gantoise pour être la doublure, voire le concurrent d’Alexandre Lacazette, le Nigérian n’a jamais réussi à endosser ce costume. Pire, il a vu Georges Mikautadze débarquer entre Rhône et Saône l’été dernier. Cela a clairement remis en cause son avenir dans la formation lyonnaise.

Malgré son doublé salvateur contre Strasbourg le dernier jour du mercato estival, Orban a passé plus de temps hors du groupe de l’OL et a donc logiquement mis les voiles cet hiver. Direction Hoffenheim et la Bundesliga. "Tout ce que je veux maintenant, c'est entrer sur le terrain pour Hoffenheim et prouver ma valeur, a déclaré le Nigérian au média Sportsboom. Je veux marquer des buts, c'est ce que j'ai toujours voulu et c'est ce que je veux faire ici."

Une heure de jeu pour ses débuts en Bundesliga

Estimant vouloir "un nouveau challenge, pour se retrouver motivé par quelque chose qui le pousse à progresser", Gift Orban espère que son expérience en Bundesliga aura un peu plus de succès que celle en Ligue 1. Arrivé début janvier, l’attaquant a fait ses débuts samedi avec Hoffenheim. Titulaire pendant une heure, il n’a pu empêcher la défaite à domicile contre Wolfsburg (0-1). Il aura l’occasion de se rattraper dès ce mercredi avec un déplacement chez le leader qu’est le Bayern Munich.