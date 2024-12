OL : deux mois pour tout changer chez Mikautadze

Dans le dur et devant se familiariser à son nouvel environnement, Georges Mikautadze a pris son temps à l'OL. Son doublé contre Auxerre fin octobre a tout débloqué avec une fin d’année bien plus efficace.

Ce n’est pas son récent changement de teinture ni son passage dans "Tant qu’il y aura des Gones" qui ont fait de Georges Mikautadze, un homme nouveau. La transformation a eu lieu il y a déjà quelques semaines et cette fin d’année 2024 a laissé exposer de belles promesses pour le prochain semestre qui se présente à compter du 4 janvier. Pourtant, rien n’a vraiment changé dans le quotidien du buteur à l’OL. Le temps de jeu est sensiblement le même entre mi-août et fin octobre (388 minutes) et cette fin octobre et le dernier match contre Feignies Aulnoye (393 minutes). Mikautadze doit encore se contenter d’un statut de remplaçant de luxe, même si les choses commencent un peu à bouger sur le front de l’attaque.

Un but par heure depuis deux mois

Seulement, avec son doublé contre Auxerre le 27 octobre dernier, le Géorgien a chassé les mauvaises ondes et pris le pli de sa nouvelle aventure. Quand il vendangeait en début de saison (six occasions franches pour zéro but jusqu'à Auxerre), il fait aujourd’hui presque d’un rien un but, à l’image de celui inscrit à Angers. Plus précis, plus à son aise, Georges Mikautadze redevient bizarrement plus efficace. Sur ses sept buts inscrits, cinq l’ont été sur le dernier mois de compétition. Seuls Nice et Francfort n’ont pas rompu face à l’attaquant natif de Gerland et c’est à noter. Car avec une moyenne d’un but toutes les heures, Mikautadze montre qu’il est plutôt pressé depuis deux mois.