OL : Sage fixe les objectifs pour 2025

Après une première partie de saison qui a suivi la feuille de route, Pierre Sage a érigé la Ligue des champions comme l’objectif de 2025, même si l’OL ne s’interdit rien dans les autres compétitions.

Une semaine pour recharger les batteries. C’est le peu de temps que les joueurs de l’OL ont en cette fin d’année pour la trêve hivernale. Un repos express avant de vite remettre le bleu de chauffe à la nouvelle année. Cette dernière doit être dans la lignée de celle connue en 2024. Un OL presque record et qui a su faire fructifier le premier semestre. Cinquièmes de Ligue 1 et quatrièmes en Ligue Europa, les joueurs de Pierre Sage restent dans leurs objectifs même s’il y a forcément un peu de regrets sur certains matchs.

On pense notamment aux nuls contre Auxerre ou Reims en championnat, ou à ces deux matchs de Ligue Europa (Besiktas et Hoffenheim). Ces rencontres ont mis en lumière le chemin qu’il reste encore à parcourir pour cette équipe encore perfectible sur certains points. "En 2025, je veux qu’on soit consistant dans la durée des matchs et de l’enchaînement des matchs, a déclaré Pierre Sage. D’être de plus en plus flexible et de moins en moins lisible."

"On joue une compétition pour la gagner"

Dans le jeu, l’entraîneur lyonnais veut poursuivre l’amélioration observée depuis quelques semaines. Que ce soit dans le pressing, le jeu de possession. Toutes ces avancées doivent permettre à l’OL d’atteindre tous les objectifs de fin de saison, avec un prioritaire. "On sait que notre championnat est relevé, il y a une équipe qui est en avance sur les autres, à savoir le PSG. Mais la Ligue des champions reste l’objectif."

À deux points des barrages de C1, l’OL est plus que dans les clous. Mais à côté, les Lyonnais ne s’interdisent rien. "Matic a mis la barre très haut puisqu’il a annoncé qu’on devait gagner la Ligue Europa (sourire). Quand on dispute une compétition, on doit toujours la jouer pour la gagner. Ça doit nous animer pour avoir la rigueur et l’exigence de cette compétition-là." Après des années à manger leur pain noir, les supporters retrouvent un discours ambitieux. Il ne manque plus que les actes.