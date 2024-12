Sage dresse le bilan à la mi-saison de l’OL

En vacances pour quelques jours, l’OL a refermé le livre de 2024 avec une victoire en Coupe de France. Pierre Sage estime que la formation lyonnaise est plus ou moins dans les clous.

Les deux derniers matchs de 2024 ont laissé un sentiment mitigé, que ce soit contre le PSG ou contre l’Entente Feignies Aulnoye. Cependant, cela montre bien que l’OL a monté le niveau d’exigence et qu’aujourd’hui, le médiocre n’a plus forcément sa place entre Rhône et Saône. En s’imposant, non sans quelques difficultés, en 32es de finale de Coupe de France, la formation lyonnaise a malgré tout refermé le livre de 2024 sur une note positive avec la qualification.

Après le revers au Parc des Princes, cela a permis aux joueurs et au staff de partir en vacances l’esprit un peu plus léger. Au moment de couper pendant une semaine, Pierre Sage a fait le bilan de cette première partie de saison. "Le bilan est positif. En Ligue 1, il est plutôt égal à ce qu’on devrait avoir comme points à plus ou moins un mais 25 points en 15 matchs, c’est honorable, a confié le coach à OLPlay. Je n’avais pas fait de projections, au contraire de l’an dernier où il fallait atteindre 35 points pour se maintenir. On est dans notre ligne, on veut les chasseurs, regarder devant nous et prendre nos distances sur ceux qui sont derrière."

"Je n'avais jamais vu une si faible intensité"

Avec encore deux matchs de Ligue 1 à disputer pour atteindre la moitié du championnat, l’OL pourrait se retrouver avec 31 points en 17 journées. Soit quinze unités de plus que la saison passée, à pareille époque. En l’espace d’un an, Pierre Sage et son staff ont complètement changé l’identité du groupe qui avait surpris le coach à son arrivée. "Je n’avais jamais vu dans ma carrière une si faible intensité en séance, une si faible mobilisation."

Depuis, l’OL est passé de se battre pour le maintien à jouer une qualification pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. "On devrait avoir 18 points, donc déçu parce qu’on aurait dû gagner les six, même si à Hoffenheim, cela aurait été bien payé, mais on a eu cette possibilité-là. Le top 8 est un vrai objectif pour le côté préventif de notre seconde partie de saison." Il est vrai qu’en cas de barrages, l’OL pourrait disputer pas moins de 16 matchs entre la reprise le 4 janvier et le 1er mars si aucun accroc ne se met en travers de la route…