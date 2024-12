Au lendemain du tirage au sort, le FC Bourgoin-Jallieu s’est activé pour valider la tenue du 16e de finale de Coupe de France à Pierre-Rajon. Le club isérois a obtenu gain de cause et l’OL ira bien dans l’Isère le mercredi 15 janvier prochain.

Ça n’aura pas la même saveur que face à l’AS Saint-Etienne, mais cela reste un derby. Le mercredi 15 janvier prochain, sous les coups de 18h, il y aura forcément un peu d’émotion chez Djemal Kolver et toute la direction du FC Bourgoin-Jallieu. Après une qualification historique pour le 16es de finale de la Coupe de France, le club isérois a reçu une deuxième bonne nouvelle avec le tirage de l’OL pour ce tour suivant. Clubs partenaires depuis des années, ils se font avant tout face avec la réserve lyonnaise. Voir le groupe professionnel affronter le FCBJ sera avant tout une première. Dans l’Isère, c’est déjà la fête avant l’heure depuis deux jours et elle n’en sera que plus belle puisque les Ciel et Grenat auront la chance de pouvoir jouer à la maison.

Une demande qui risque d'être conséquente

Si un doute pouvait subsister sur la possibilité de voir cette affiche contre l’OL se tenir au Stade Pierre-Rajon, il a été vite dissipé. L’OL a rapidement donné son accord, tout comme la FFF qui s’est réunie dans la journée de lundi. Le stade de 7 000 places sera bien l’antre de ce derby historique pour le plus grand bonheur du club berjallien et de ses supporters. Ces derniers vont d’ailleurs devoir jouer des coudes, car la demande risque de largement dépasser la capacité d’accueil. En annonçant la nouvelle sur ses réseaux, le président Kolver a promis "des informations très rapidement" concernant la billetterie. Mais, sans prendre trop de risque, ce sera un vrai succès populaire.