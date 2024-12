En 16es de finale de la Coupe de France, l'OL défiera Bourgoin mi-janvier. Un match historique pour la formation iséroise qui a déjà basculé vers cette affiche de gala.

"C'est Noël avant l'heure, c'est magnifique". Au moment d'évoquer le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France, Djemal Kolver, président de Bourgoin, n'a pas caché son immense bonheur. Il faut dire que son week-end a été riche en émotions, principalement positives, comme le football peut vous en faire vivre.

Tout d'abord, le FCBJ a écrasé Martigues, pensionnaire de Ligue 2, samedi (4-1). Un moment gravé à jamais dans l'histoire de la formation berjallienne. Il s'agissait de sa première apparition en 32es de finale de l'épreuve et le groupe a parfaitement préparé ce grand rendez-vous pour dominer largement un adversaire professionnel.

"On ne pouvait pas espérer mieux"

Pas encore descendu de son petit nuage, Bourgoin a eu le plaisir d'apprendre qu'il allait défier l'Olympique lyonnais au prochain tour. "C'est un très beau tirage pour nous, le meilleur possible. On ne pouvait pas espérer mieux et on est très heureux, nous a confié Djemal Kolver. C'est un nouveau derby qui se dessine (rires). On n'a pas eu le temps de souffler après la première bonne nouvelle (la qualification, NDLR) qu'on en a déjà une deuxième."

Il faut dire que ce sera une première rencontre entre deux entités pourtant très proches. Les Rhodaniens ont par exemple joué à Pierre-Rajon l'été passé face au Torino (0-0). Ces dernières années, ils ont très souvent fréquenté l'enceinte berjallienne pour des rencontres amicales contre l’Ajax Amsterdam, Fulham, le Servette FC ou encore le Dynamo Kiev.

Bourgoin espère accueillir 7 000 supporters

Cela fait dire au dirigeant du FCBJ que lui et ses collaborateurs sont "rodés" au niveau organisationnel. L'objectif sera donc d'attirer 7 000 spectateurs pour cette confrontation programmée le 15 janvier. "Maintenant, il va falloir perfectionner tout ça au mieux dans les semaines à venir afin que tout se passe sans accroc."

Ce devrait être une belle fête pour toute une institution. "Il y a beaucoup d'euphorie et de joie de tirer l'OL. Pour l'équipe dirigeante, c'est une fierté d'amener une équipe du territoire à ce niveau, s'est réjoui Dylan Rahis, le directeur général de Bourgoin. C'est une fierté pour nous, mais aussi pour tout le nord Isère et les clubs avec qui on a pu travailler."

Vive émotion au moment du tirage au sort

Pour les protégés de l'entraîneur Freddy Morel, c'est également une récompense pour leur bon début de saison. Actuellement deuxièmes de National 3, ils sont en course pour la remontée, quelques mois après la relégation lors de l'exercice 2023-2024. "On suit la cadence prévue en championnat. On sait que le mois de janvier pourrait être décisif, alors ce sera à nous d'être performants dans l'enchaînement des compétitions", a annoncé Dylan Rahis.

En attendant, les footballeurs berjalliens attendent avec impatience ce choc, une confrontation particulière pour plusieurs membres de l'effectif. "Beaucoup de nos joueurs sont Lyonnais. Hier (dimanche), j'ai vu Yanis Mecheri avoir les larmes aux yeux au moment d'apprendre qu'on jouerait l'OL, a conté Djemal Kolver. Ce sont de belles choses, de beaux moments à vivre, donc il faut profiter lorsque ça vous tombe dessus." Ce lundi à Bourgoin, c'était lendemain de fête.