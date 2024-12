Coupe de France : l'OL affrontera Bourgoin en 16es

Tagliafico, Mata et Matic, joueurs de l’OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

Au lendemain de sa qualification, l'OL connait déjà son futur adversaire. Le tirage au sort effectué ce dimanche a placé les voisins de Bourgoin sur la route des Lyonnais. Le 16e de finale se jouera le mercredi 15 janvier, en attente d'ajustement suivant la programmation.

Ce ne fut pas beau à voir mais l'OL a au moins assuré l'essentiel samedi soir à Valenciennes. Certains clubs de Ligue 1 aimeraient pouvoir en dire autant au moment de partir en vacances. Contre Feignies Aulnoye, l'OL n'a pas livré la prestation de l'année, bien au contraire. Mais deux éclairs ont suffi pour valider une qualification en 16es de finale de Coupe de France. Au lendemain de ce succès à Valenciennes, Pierre Sage et ses joueurs sont déjà fixés sur l'adversaire qui se mettra sur leur route à la mi-janvier.

Un tirage rêvé pour le FCBJ

Ce dimanche, à Paris, a eu lieu le tirage au sort de ces 16es de finale avec Margaux Pinot et Henry Chavancy comme personnalités chargées de tirer les fameuses boules. Après une formation en National 2 au tour précédent, l'OL affrontera une National 3 et pas n’importe laquelle. Ce sera contre les voisins de Bourgoin ! Reste à savoir où sera organisé ce 16e puisque le FCBJ est le club recevant. Bien que ce nouveau tour de Coupe de France soit annoncé le mercredi 15 janvier, il faudra attendre la programmation définitive pour connaitre le jour et l'horaire exacts de ce nouveau rendez-vous de 2025. Il sera intercalé entre un déplacement à Brest et la réception de Toulouse en Ligue 1.