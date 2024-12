L’OL féminin a attiré en moyenne 14 600 spectateurs au Parc OL

Ayant disputé dix matchs au Parc OL en 2024, l’OL féminin a pu compter sur de belles ambiances à Décines. Même si le Grand Stade reste trop grand pour les Fenottes.

En 2024-2025, les joueuses de l’OL féminin disputeront dix matchs au Parc OL. C’est le contrat qui a été signé entre Michele Kang et John Textor pour la location du Grand Stade aux Fenottes. Pour le moment, seul le PSG est venu poser ses valises en Première Ligue, les trois autres matchs ayant été en Ligue des champions. Toutefois, en 2024, ce sont bien dix affiches qui ont eu lieu dans le Grand Stade de Décines pour les coéquipières de Wendie Renard. Dix rencontres qui ont déplacé du monde puisque ce sont 146 000 spectateurs qui ont assisté à ces matchs dont notamment la finale du championnat de France en mai dernier. Cette moyenne de plus de 14 000 supporters correspond plus ou moins à l’affluence que vise Kang pour le nouveau stade de l’OL féminin.

Seulement, le Parc OL, malgré la proximité avec le centre d’entraînement, est bien trop grand et le dernier match de Ligue des champions contre Wolfsburg l’a prouvé. Hormis les phases finales de la compétition européenne et les chocs contre le PSG, difficile d’attirer un vrai public. En ce sens, la direction lyonnaise s’active pour trouver une enceinte qui sonnera moins creux que le Parc OL et attirera plus de monde que le stade Gérard Houllier au GOLTC.