L’OL a terminé sur une 28e victoire en 2024

Rayan Cherki et Malick Fofana lors d’OL – Francfort (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Vainqueur avec difficulté de son match de Coupe de France, l’OL a fini son année civile sur une bonne note. Sur 45 matchs joués, les Lyonnais en auront remporté 28, soit 62% de succès.

Après les regrets du Parc des Princes, l’OL souhaitait finir sur une bonne note son année 2024. À Valenciennes, les Lyonnais ont gagné mais on ne peut pas dire que la manière a été au rendez-vous. Qu’importe, ils ont assuré l’essentiel avec cette qualification pour les 16es de finale de Coupe de France. Une mission remplie pour partir en vacances l’esprit un peu plus léger. Malgré cette prestation ratée contre Feignies Aulnoye, l’OL pourra tourner la page de cette année 2024 qui aura été bien plus belle que ne le laisser penser la fin d’année précédente. Après un maintien assuré haut la main, les joueurs de Pierre Sage ont même réussi à accrocher une qualification en Ligue Europa à la dernière minute de la dernière journée de la saison dernière. Une rêve éveillé pour les supporters de l’OL qui ne s’attendait pas à six premiers mois aussi réussi en 2024.

Un rythme d'enfer

La belle épopée a bien failli prendre fin avec l’été et un mercato qui est venu bouleverser la belle dynamique. Après une entame ratée, l’OL a pourtant bien rattrapé le coup et finit cette année 2024 avec des objectifs toujours bien présents. Un top 4 en Ligue Europa à deux journées de la fin de la phase de ligue, un top 5 en Ligue 1 et une qualification en 16es de Coupe de France. Tout n’est pas parfait bien évidemment, mais qui aurait pu miser sur un tel scénario il y a un an. Dans les faits, l’OL a disputé 45 matchs en 2024 et le bilan est plus que positif. Vingt-huit victoires, soit 62% de succès en douze mois et "seulement" dix revers. Pour atteindre les objectifs de cette saison 2024-2025, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vont devoir poursuivre sur le même rythme.

45 matchs