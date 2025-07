Leila Wandeler lors de Suisse – Islande à l’Euro 2025. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

La Lyonnaise Leila Wandeler et la Suisse disputent un quart de finale à domicile contre l'Espagne ce vendredi soir.

Depuis le 2 juillet dernier, l'Euro se déroule en Suisse. Et justement, Leila Wandeler fait partie de la Nati pour cette aventure européenne. L'attaquante de l'OL Lyonnes a marqué son premier but avec le club rhodanien la saison passée face au FC Nantes, le 23 avril 2025 précisément. L'équipe dirigée par Pia Sundhage a réalisé une phase de groupes mitigée avec une défaite (2-1, Norvège), une victoire (2-0, Islande) et un match nul (1-1, Finlande).

De quoi obtenir tout de même une deuxième place, qualificative pour les quarts de finale de la compétition. Leila Wandeler est apparu à deux reprises avec la Suisse. Elle s'est distinguée contre l'Islande avec une entrée positive (56e), couronnée d'une passe décisive sur le deuxième but.

La Suisse face à la redoutable Espagne

La Suisse se retrouve devant une montagne à gravir avec la Roja. Les joueuses de Montserrat Tomé se baladent jusque-là à l'Euro. Trois succès en autant de rencontres : Portugal (5-0), Belgique (6-2) et Italie (3-1). Les championnes du monde en 2023 font figure de favorites pour le sacre européen.

Mais c'est sans compter sur l'esprit combatif et le coeur des Suissesses qui évolueront à domicile dans une chaude ambiance. Ce vendredi à 21 heures, la Suisse affrontera donc l'Espagne pour une place en demi-finale. Le vainqueur de cette rencontre jouera ensuite le gagnant du match entre la France et l'Allemagne, le 23 juillet prochain.