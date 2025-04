Première Ligue : un OL remanié poursuit son invincibilité à Nantes

Malgré l’absence de très nombreuses joueuses, l’OL féminin n’a pas craqué à Nantes (0-2), mercredi soir. Grâce à Sara Däbritz et Leila Wandeler, les Lyonnaises restent invaincues dans cette saison régulière.

Encore un match à tenir et l’OL féminin réussira le tour de force de n’avoir pas perdu cette saison en Première Ligue. Néanmoins, pour ce qui est du titre de championne de France, il faudra encore patienter un peu. Malgré les 10 points d’avance, les Fenottes vont devoir passer par la case play-offs pour s’adjuger un 18e titre de Première Ligue. Cela débutera dès le 11 mai avec la réception de Dijon, qui a assuré sa place de quatrième mercredi soir lors de cette avant-dernière journée de saison régulière. L’OL savait depuis longtemps qu’il était assuré de finir premier et à Nantes, l’objectif était avant tout de poursuivre ce sans-faute qui tenait depuis vingt journées déjà. Mission accomplie pour les joueuses de Joe Montemurro grâce à un succès 2-0 en Loire-Atlantique.

Premier but en pro pour Wandeler

Pourtant, sur le papier, la tache pouvait s’annoncer difficile car le coach australien avait fait le choix de laisser toutes ses cadres à la maison. Toutefois, le onze de départ avait quand même belle allure, bien que composer avant tout de remplaçantes. Sara Däbritz était capitaine avec notamment une paire défensive Tarciane - Nelhage. Il y avait tout de même de l’expérience et seules les jeunes Bekhaled, Wandeler et Ouazar faisaient office de novice. Dans une partie maitrisée, les Fenottes ont ouvert la marque juste avant la pause grâce à une belle frappe du droit de Däbritz (0-1, 39e).

Sans dire que cela a totalement libéré les Lyonnaises, ce but a permis de gérer au mieux le second acte avec pas mal de changements dans les dix dernières minutes. Il faut dire que l’OL avait réussi à faire le break grâce à la jeune Leïla Wandeler. La Suissesse, buteuse en réserve durant le week-end passé, a inscrit son premier but en pro à la 74e et valider un 20e succès lyonnais cette saison.