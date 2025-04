Mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a confirmé la suspension pour un match d’Alexandre Lacazette après son jaune lors d’ASSE - OL. La commission du 7 mai prochain jugera le jet de projectile.

Quatre jours après, le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’OL continue d’occuper l’actualité du football français. Le club lyonnais a décidé d’agir afin de contester le choix de Mr Letexier de ne pas donner de carton rouge à Lucas Stassin et les propos de Matthieu Louis-Jean après la rencontre vont lui valoir un passage devant la commission de discipline. Ce sera mercredi prochain (30 avril) mais cette dernière n’en a pas fini avec ce derby. Le 7 mai prochain, elle se réunira une fois de plus pour juger les différents incidents survenus dans les tribunes de Geoffroy-Guichard.

L’instance disciplinaire a décidé d’ouvrir une instruction pour le craquage de fumigènes des kops et surtout le jet de projectile sur un arbitre assistant ayant entraîné une interruption du match de quarante minutes. "Au regard de la gravité des faits et du risque de réitération, […] la décision sera rendue à l’issue de la séance du 7 mai 2025, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport", indique la commission.

Une avant-dernière à Décines contre Rennes pour Lacazette

La commission de discipline de la LFP a également confirmé la suspension d’Alexandre Lacazette. Averti lors du derby, le capitaine de l’OL a récolté un troisième jaune en moins de dix matchs, entraînant logiquement un match de suspension. S’il sera bien présent pour OL - Rennes ce samedi (21h05), il manquera la réception de Lens, le dimanche 4 mai à 17h05. La venue du club breton dans trois jours devrait donc être l’avant-dernière de Lacazette au Parc OL, lui qui est en fin de contrat en juin prochain.