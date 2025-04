Carton rouge annulé lors du derby : l’OL va déposer un recours

John Textor, Laurent Prud’homme et Michael Gerlinger lors d’OL – Valenciennes (Photo by Romain Biard / Isports / DPPI via AFP)

Michael Gerlinger, directeur du football d’Eagle Groupe, a annoncé mardi que l’OL envisageait de déposer un recours auprès de la commission des compétitions après le carton rouge de Lucas Stassin annulé lors du derby.

L’arbitrage a une nouvelle fois été au cœur des débats lors d’une rencontre de Ligue 1 dimanche soir. À la 28ᵉ minute du derby remporté par les Verts (2 – 1) face à l’OL, le numéro 8 rhodanien Corentin Tolisso est sorti sur civière à la suite d’une grosse semelle de Lucas Stassin sur sa cheville. François Letexier avait d’abord pris la décision de donner un carton rouge au jeune attaquant belge, avant de se rectifier, à l’aide du VAR, pour ne donner finalement qu’un carton jaune. Après la rencontre, l’arbitre français reconnaissait son erreur et avait immédiatement présenté ses excuses au champion du monde 2018. Lundi soir, c’est cette fois la direction technique de l’arbitrage qui confirmait l’erreur de M.Letexier sur ce fait de jeu.

Mais Lucas Stassin, finalement resté sur le terrain et auteur du second but stéphanois (67ᵉ), a semble-t-il bouleversé le scénario du match. Alors qu’il devait être exclu, l’OL a concédé une autre réalisation de sa part. De quoi faire monter au créneau le board lyonnais à la fin de la rencontre. De John Textor, propriétaire du club, à Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL, l’incompréhension était totale. Mardi, c’est le directeur du football d’Eagle Groupe, Michael Gerlinger, qui a annoncé que l’OL allait déposer un recours contre la décision de l’arbitre de la rencontre, comme dévoilé par L’Équipe. "Nous allons nous tourner vers la commission des compétitions qui est en charge de l’homologation des matchs".

Gerlinger était dans la commission VAR de la ligue en Allemagne

Il n’est tout de même pas certain que ce recours aboutisse à une décision qui puisse satisfaire les hautes sphères de l’OL. Pour autant, il doit permettre de faire prendre conscience à l’arbitrage français qu’il doit se ressaisir, à en croire les propos de l’ancien dirigeant du Bayern Munich. Prendre exemple sur ce qu’il se fait en Bundesliga, où il est passé lorsqu’il travaillait en Bavière, est une nécessité selon lui. "J’étais dans la commission VAR de la ligue en Allemagne, il y avait des directives : combien d’images, on montre, quelles vidéos, etc. Ça doit exister ici aussi. Dimanche, tous les téléspectateurs ont mieux vu que M.Letexier".

Nul doute que la pression sera élevée sur les épaules de Marc Bollengier, arbitre de la rencontre OL – Rennes ce samedi (26/04, 21 h 05). Déjà au sifflet à Raymond-Kopa lors de la victoire de l’OL à Angers (0 – 3), il avait, lui aussi, commis une erreur lorsqu’il n’avait pas exclu Bamba Dieng, auteur d’un tacle très dangereux sur Clinton Mata.