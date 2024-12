Angers - OL (0-3) : Bamba Dieng aurait dû être exclu

Pour son tacle non maîtrisé sur Clinton Mata, Bamba Dieng aurait dû être expulsé lors d'Angers - OL (0-3). C'est la conclusion de la Direction de l'arbitrage de la FFF.

Ce n'était donc pas simplement une impression du direct ou un sentiment pro-lyonnais. Samedi soir, lors d'Angers - OL (0-3), personne n'a compris la décision de monsieur Bollengier, l'arbitre du match, de ne pas exclure Bamba Dieng pour son tacle par-derrière potentiellement dangereux sur Clinton Mata. On jouait alors seulement la 13e minute, et l'attaquant angevin s'est jeté les deux pieds décollés sur le défenseur rhodanien.

Après visionnage de la var, l'officiel a maintenu premier choix, et d'un signe, il a même semblé annuler l'avertissement. Finalement, celui-ci est bien maintenu, comme le confirme la Direction de l'arbitrage de la Fédération. L'instance, qui chaque début de semaine revient sur les décisions controversées, a toutefois déjugé monsieur Bollengier. Elle confirme en effet que l'international sénégalais aurait dû être expulsé pour son geste mettant "clairement en danger l'intégrité physique" de Mata.

"Nous demandons de la cohérence", Prud'homme

Après le pénalty non sifflé contre Duje Caleta-Car lors du duel face à Nice le week-end précédent (4-1), cela fait deux rencontres successives de l'Olympique lyonnais que les arbitres sont confrontés à leurs erreurs. Une situation qui a fait réagir Laurent Prud'homme. "Nous ne pouvons que saluer cet effort de transparence et de pédagogie. Cependant, comme beaucoup de clubs, nous demandons simplement de la cohérence, sinon à quoi sert la VAR ?", s'est interrogé le directeur général du club rhodanien.

"L’exclusion pour faute grossière était attendue"

Les explications de la Direction de l'arbitrage :

"Le tacle, réalisé par-derrière de façon non maîtrisée, avec vitesse et intensité, met clairement en danger l'intégrité physique du joueur lyonnais. Les deux pieds décollés du sol et le geste de "ciseaux" autour des jambes du joueur lyonnais sont des éléments supplémentaires qui confirment la dangerosité du tacle, sans possibilité pour le joueur lyonnais d'anticiper le possible impact. Le ballon touché par le joueur angevin ne saurait être suffisant pour annuler le caractère dangereux du tacle. L’exclusion pour faute grossière était attendue pour faire suite au visionnage des images en bord de terrain."

L'échange entre l'arbitre et la var :