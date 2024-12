Duje Caleta-Car (OL) au duel avec Evann Guessand (Nice) (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ce mardi, la Direction de l’arbitrage est revenue sur le penalty non sifflé pour Nice contre l’OL. La DTA a confirmé que Bastien Dechepy aurait dû siffler une faute de Duje Caleta-Car.

Faute ? Pas faute ? Main ou non ? Depuis dimanche soir, les avis sont partagés au moment de se pencher sur l’action litigieuse survenue à la 49e minute du match OL - Nice (4-1). Au duel sur un ballon dans la surface, Evann Guessand s’est écroulé, retenu par Duje Caleta-Car. Les Niçois pensaient logiquement que Bastien Dechepy allait siffler un penalty, mais il n’en a rien été sur le moment. La VAR allait sûrement changer cette décision, mais après visionnage de la vidéo, l’arbitre central a choisi de rester sur sa position. Cela a forcément déclenché la colère des Aiglons et Florian Maurice n’a pas manqué de lâcher sa frustration en zone mixte.

"Un ceinturage clair d'un bras, puis des deux"

Depuis 48h, c’est donc un vrai tapage médiatique qui se joue dans le sud de la France, avec Jean-Pierre Rivère ayant demandé des explications à Antony Gautier et la direction de l’arbitrage. Cette dernière, comme c’est le cas à chaque journée, est revenue sur les décisions litigieuses du week-end et a confirmé l’erreur. Il y avait bien faute de Caleta-Car sur Guessand et ce n’est donc pas une main qui a empêché ce penalty d’être sifflé, mais bien une décision propre de Mr Dechepy.

"Les images montrent que le défenseur retient l'attaquant, avec un ceinturage clair d’un bras, puis des deux, et un désintérêt pour le ballon. La légère semelle sur le pied gauche de l'attaquant ne saurait justifier à elle seule un penalty. L'intervention du défenseur ne permet pas à l’attaquant de poursuivre son action après le contrôle du ballon et constitue une faute au sens de la Loi 12. Un penalty était donc attendu à la suite du visionnage en bord de terrain, ainsi qu’un avertissement au fautif pour comportement antisportif."

Cela ne devrait pas calmer la colère de Nice…