Emerson lors d'OL - Lille
Emerson lors d’OL – Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : un ancien Lyonnais dans le viseur de l'OM

  • par Lirone Nabet

    • L’Olympique de Marseille s’intéresse à Emerson Palmieri (ex-OL). Le latéral de West Ham est suivi de près par la direction phocéenne.

    Un ancien Lyonnais du côté de la Canebière ? Le nom d’Emerson Palmieri a été évoqué. L’international italien évolue depuis trois saisons à West Ham mais il connaît déjà la Ligue 1. En effet, il a porté le maillot de l’Olympique lyonnais lors de la saison 2021-2022 et disputé 36 matchs toutes compétitions confondues. Son expérience et sa polyvalence plairait beaucoup à la direction marseillaise d'après Foot Mercato.

    À 31 ans, Emerson dispose encore de belles années et pourrait rapidement devenir un titulaire solide. Une autre piste mène à Kóstas Tsimíkas, doublure de Robertson à Liverpool. Comme la fin du mercato approche, la cellule sportive veut accélérer pour boucler ce dossier. L’objectif reste clair : offrir à Roberto De Zerbi un joueur fiable et expérimenté pour stabiliser le couloir gauche.

    Une fin de mercato sous tension

    L’Olympique de Marseille vit une période agitée. En effet, après une violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, les deux joueurs ont été écartés du groupe et placés sur la liste des transferts. Cette affaire a tendu le climat autour de l’équipe. Dans le même temps, Pablo Longoria et Medhi Benatia doivent absolument renforcer la défense. Le départ de Quentin Merlin à Rennes a laissé un grand vide, et seul Ulisses Garcia occupe encore ce rôle. Cependant, ce secteur paraît trop faible pour espérer réussir en Ligue des champions. C’est pourquoi l’OM a décidé de recruter un arrière gauche. Emerson est considéré comme une option pour renforcer son effectif.

    Issa Kabore
    Mercato : l'accord OL - Manchester City toujours d'actualité ?

