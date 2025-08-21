Mercato : l'accord OL - Manchester City toujours d'actualité ?

Courtisé par Southampton et Hambourg, Issa Kaboré serait aussi dans les petits papiers de l'OL. L'accord verbal avec Manchester City pourrait-il fonctionner ?

Un dernier héritage laissé par John Textor à l'OL ? Après le départ de Rayan Cherki en juin dernier, le milliardaire américain en avait profité pour passer un accord avec la direction de Manchester City. Accord verbal, donc sans obligation, portant sur le prêt d'un joueur des Sky Blues. Intéressé par Issa Kaboré (Manchester City), l'accord pourrait-il encore être d'actualité entre la direction lyonnaise et les Citizens ? D'autant que selon les informations du journaliste Ben Jacobs, Southampton et Hambourg seraient aussi dans la course.

Un enchaînement de prêt depuis 2020

Si le temps de jeu de Rayan Cherki sous les ordres de Pep Guardiola n'est plus la question, celui d'Issa Kaboré reste négligeable. Depuis 2020, le latéral droit enchaîne les prêts (KV Malines, Troyes, Marseille, Luton Town, Benfica Lisbonne, Werder Brême). Rappelons que le joueur de 24 ans est international avec la sélection du Burkina Faso depuis 2019.

Après des passages à Troyes (2021-2022) et à Marseille (2022-2023), Issa Kaboré dispose déjà d'une petite expérience en France (53 matchs en Ligue 1). L'intérêt pour le Burkinabé peut-il vouloir dire que l'OL réfléchit à un plan de secours en cas de départ sur le côté droit de la défense ? A quelques jours de la fin du mercato, le club a encore besoin de vendre et Saël Kumbedi et Ainsley Maitland-Niles peuvent faire partie des candidats susceptibles à un départ.