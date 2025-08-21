OL - Mercato : Perret rejoint le Luxembourg et l'UNA Strassen

Sans club après avoir annoncé son départ de l'OL ce mercredi, Romain Perret a rejoint ce jeudi l'UNA Strassen, au Luxembourg.

La page est définitivement tournée. L'aventure de Romain Perret à l'OL a pris fin après quatorze ans à l'Académie. Au lendemain de l'annonce de son départ, l'attaquant a rejoint le club de l'UNA Strassen. Il s'est déjà entraîné ce jeudi matin avec sa nouvelle équipe. L'occasion pour le Français de lancer sa carrière professionnelle dans le championnat luxembourgeois (BGL Ligue). Deuxième la saison dernière, dauphin de Dudelange, l'UNA Strassen avait obtenu son ticket pour jouer les places qualificatives en Ligue Conférence.

Pas d'Europe cette saison

Mais après deux défaites face à Dundee United (Écosse), Romain Perret ne jouera pas encore la compétition européenne avec les "grands", lui le finaliste de la Premier League International Cup avec la réserve lyonnaise en mai dernier.

C'est un tout nouveau championnat que le joueur de 20 ans découvrira. L'occasion pour lui de confirmer ses bonnes prestations offensives à l'OL (12 but la saison dernière) avec l'UNA Strassen. S'imposer avec sa nouvelle équipe et pourquoi pas faire mieux que l'exercice 2024-2025… Une première place dans le championnat luxembourgeois, ce qui serait une première dans l'histoire du club.