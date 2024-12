Maurice après OL - Nice (4-1) : "Un couac complet de l’arbitrage"

Largement diminué, Nice n’a pas démérité contre l’OL malgré le score (4-1). Florian Maurice, directeur sportif du club niçois, ne digérait pas les erreurs d’arbitrage.

Florian Maurice, qu’est-ce qui prédomine avec cette défaite (4-1) contre l’OL ?

Maurice : Quand on perd 4-1, on ne peut pas se satisfaire de ce contenu-là. Je ne peux pas dire sur l’ensemble du match, car il y a eu des choses intéressantes, notamment sur l’aspect offensif, un peu moins défensivement. Je vais faire celui qui va se plaindre auprès de l’arbitrage, mais j’estime qu’il y a certaines situations qui ont été très mal jugées par l’arbitre, par la VAR. C’est une grosse déception ce soir. On espérait faire un meilleur résultat suite à la lourde défaite en Ligue Europa. L’entame est plutôt intéressante, on encaisse un but, mais on est revenu assez rapidement. On aurait pu mener au score si l’arbitre n’avait pas annulé le but sur une petite faute de Rosario. Si on ne siffle pas penalty sur Guessand en 2e mi-temps et qu’on siffle cette faute au préalable sur un joueur lyonnais, je trouve ça scandaleux.

Avez-vous pu discuter avec Mr Dechepy ?

Je n’ai pas échangé avec lui, mais les explications, il pourra m’en donner autant qu’il veut. J’ai revu les images et ce n’est pas possible de ne pas siffler penalty sur une action comme ça. On peut revenir à 2-2, je crois (ndlr : 3-2 en réalité). Il faudra lui poser la question, mais je constate ce (dimanche) soir qu’il y a eu un couac complet au niveau de l’arbitrage, je peux vous le dire.

"Ce dimanche, ça a été trop flagrant"

Que faut-il faire pour changer ça ? On voit qu’il y a souvent des erreurs pour un club puis pour un autre…

Dernièrement, on ne peut pas dire qu’on a été avantagé à ce niveau-là. Il y a des erreurs d’arbitrage depuis le début de la saison, mais je vais parler simplement de ce (dimanche) soir. Je trouve que les décisions ont été très, très mauvaises.

Comptez-vous poser une réserve ? On a vu Monaco écrire à l’UEFA durant la semaine…

Je n’ai pas pour habitude de venir devant la presse pour m’exprimer et notamment parler de l’arbitrage, mais ce (dimanche) soir, ça a été trop flagrant.