Lacazette et l’OL s’offrent une promenade contre Nice (4-1)

Les joueurs de l’OL fêtent le but de Lacazette contre Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Derrière un triplé d’Alexandre Lacazette, l’OL a parfaitement terminé sa semaine avec un nouveau succès. La victoire contre Nice permet aux Lyonnais de retrouver le top 5 et de se rapprocher de Lille.

Ce n’était pas une semaine charnière, mais presque. Après le nul frustrant à Reims, l’OL se devait de remettre les pendules à l’heure. Que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue 1. Les rendez-vous contre Qarabag et Nice étaient forcément attendus et ils ont été gérés d’une main de maitre. Aussi bien par Pierre Sage dans sa gestion de l’effectif que par ses joueurs. Après la victoire à Bakou, les Lyonnais ont remis ça ce dimanche à domicile contre les Aiglons (4-1).

Pour la dernière de l’année 2024 au Parc OL en Ligue 1, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont fait la très bonne opération de cette 13e journée. En prenant les trois points, ils passent devant leur adversaire du jour, mais surtout se rapprochent tout doucement de la Ligue des champions. Avec le faux pas de Lille à Montpellier, la 4e place n’est plus qu’à une longueur. Encore plus frustrant quand on sait les points laissés en route ces dernières semaines.

Deux buts en une minute qui changent tout

Pour ce troisième rendez-vous en sept jours, Pierre Sage n’avait pas choisi de tout bouleverser, mais la surprise a quand même été de ne pas voir Rayan Cherki titulaire dans le 4-3-3 type de l’OL. Saïd Benrahma lui a été préféré et l’Algérien, sans être transcendant, a trouvé le moyen de se montrer décisif en offrant le but du doublé à Alexandre Lacazette. Alors que l’OL n’avait pas réussi à trouver le chemin du but dans le premier quart d’heure depuis le début de la saison, la formation lyonnaise a pris cette rencontre par le bon bout. Sur un centre parfait de Mata, Lacazette s’est jeté pour ouvrir le score (1-0, 4e). Le début du festival Lacazette. Quand Mikautadze s’est offert un doublé en Azerbaïdjan, son capitaine lui a répondu avec un triplé ce dimanche.

Deux attaquants qui marquent et c’est tout le visage lyonnais qui change. Pourtant, les défauts de cette équipe restent présents et sans une intervention de la VAR, le tableau d’affichage aurait pu être très vite remis à égalité sur le but de Guessand. Finalement, une faute sur Tagliafico a empêché les Aiglons de rapidement recoller (7e). Une alerte sans conséquence pour des Lyonnais qui ont dominé. Seulement, malgré deux occasions, la domination a été assez stérile et une transition rapide niçoise a eu raison de l’avantage des Rhodaniens. Sur un copié-collé du but refusé, Cho a trouvé Diop au deuxième pour le 1-1.

Des tournants en faveur des Lyonnais

Une juste récompense pour Nice, largement diminué ce dimanche, qui a ensuite pris une marée juste avant la mi-temps. En deux minutes, l’OL a pris l’ascendant avec le deuxième but de Lacazette (42e) suivi dans la foulée d’une merveille de volée de Jordan Veretout (43). À 3-1, le Parc OL respirait mieux et n’a pas été loin de chavirer sur un missile de Tolisso venu heurter le montant de Bulka (45e+2). Forcément plus libérés avec ce break, les joueurs de Pierre Sage sont pourtant retombés dans leurs travers en retour de mi-temps.

Encore endormis, ils ne sont pas passés loin de voir Mr Dechepy siffler un penalty sur une faute de Caleta-Car (49e). Dix minutes plus tard, Ndombele, pour son retour à Décines, s’est encore demandé comment il n’avait pas réussi à pousser le ballon au fond (58e). Deux tournants qui ont tourné en faveur de l’OL qui a tué le suspense avec un quatrième but. Suite à une main sur un corner, Lacazette a transformé son penalty et inscrit un triplé. En gestion sur la fin du match, l’OL termine cette semaine sur une très bonne note.