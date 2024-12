Trois jours après la victoire en Ligue Europa, l'OL enchaîne avec la Ligue 1 ce dimanche (17h). Pour ce rendez-vous, Pierre Sage a choisi de laisser Rayan Cherki sur le banc, notamment.

Après avoir réussi l'objectif fixé au moment de se rendre en Azerbaïdjan, l'OL doit maintenant en faire de même en Ligue 1. Après trois matchs en cinq matchs, la formation lyonnaise ne peut se permettre de laisser encore des points en route. Qui plus est, contre Nice, un concurrent direct et qui n'est qu'à une longueur devant. L'objectif est donc clair pour Pierre Sage et ses joueurs ce dimanche (17h). Trois jours après le voyage à Bakou, l'entraîneur rhodanien n'a pas forcément misé sur la continuité, mais n'a pas tout chamboulé non plus. Les cadres reposés jeudi sont de retour dans le onze à l'image de Nemanja Matic, Moussa Niakhaté ou encore Alexandre Lacazette. Si l'on pouvait penser que le trio offensif serait composé avec Cherki et Fofana en plus du capitaine, il n'en est rien.

Mata plutôt que Maitland-Niles

Plutôt à son avantage au moment de son entrée contre Qarabag, Saïd Benrahma va démarrer sur le côté droit de l'attaque en lieu et place de Rayan Cherki. Dans ce 4-3-3, l'absence de l'international Espoirs représente peut-être la seule surprise dominicale. Ayant pas mal enchaîné ces derniers temps, Ainsley Maitland-Niles va lui aussi souffler un peu et commencer la rencontre sur le banc. Clinton Mata, qui avait plutôt l'habitude de l'axe, retrouvera son poste de latéral droit contre Nice.

La composition de l'OL : Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Benrahma, Lacazette, Fofana