OL - Nice (4-1) : Lacazette répond à Mikautadze

Après le doublé de Georges Mikautadze en Ligue Europa, l’OL s’en est remis à Alexandre Lacazette ce dimanche en Ligue 1. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Lacazette répond à Mikautadze

La disette du début de saison inquiétait plus d’un observateur. Avec deux serial buteurs dans ses rangs, comment l’OL pouvait-il être aussi peu efficace ? Lacazette et Mikautadze se tiraient la bourre dans cette incapacité à marquer. Désormais, ils tirent vers le haut pour le plus grand plaisir des supporters lyonnais et de Pierre Sage. Titularisé jeudi à Bakou, Mikautadze avait profité de cette rencontre pour s’offrir un doublé pendant que son capitaine restait au chaud sur le banc. La concurrence a du bon et ce dimanche, Lacazette a choisi de répondre. Après le doublé géorgien, le triplé français.

Dans le jeu, le numéro 10 n’a pas été transcendant, mais on juge un attaquant à ses statistiques et il semblerait que Lacazette retrouve enfin la confiance face au but. Il s’est parfaitement jeté sur le centre millimétré de Mata, avant de se faire oublier au deuxième poteau sur la percussion de Benrahma. Afin que la panoplie soit totale, il est reparti avec le ballon du match en transformant son penalty et en tuant toute tentative de retour de Nice. Une soirée parfaite.

Flop : un axe Caleta-Car - Niakhaté en difficulté

Laissé tranquillement au chaud contre Qarabag, Moussa Niakhaté a retrouvé sa place en défense centrale ce dimanche contre Nice. Avec Duje Caleta-Car, l’axe défensif n’a pas vraiment été des plus sereins contre les Aiglons. Le Croate a eu de la chance de ne pas voir Mr Dechepy siffler un penalty juste au retour des vestiaires. Il n’avait d’ailleurs gagné aucun duel à la pause et Pierre Sage a vite compris qu’il fallait le faire sortir pour éviter un énième carton dans cette saison. À ses côtés, Niakhaté n’a pas plus respiré la sérénité, notamment dans le premier acte. Dès la 7e minute, le Sénégalais couvre le passe en profondeur pour Cho. Fort heureusement pour lui et pour l’OL, la VAR a empêché de voir Nice égaliser dans la foulée de l’ouverture du score de Lacazette.

Cette première alerte sans conséquence a été suivie d’une deuxième, quinze minutes plus tard. Sauf que cette fois-ci, le tableau d’affichage a bien affiché 1-1. Au duel avec Guessand, Niakhaté s’est fait aspirer, mais est sorti à moitié. Sans vraiment être au contact avec l’attaquant niçois et pas vraiment en couverture. Résultat des comptes ? Un boulevard pour Cho qui a servi Diop au second poteau. À l’image de cette remontée balle au pied (25e) qui se termine par une passe à l’arrachée pour personne, Moussa Niakhaté, accompagné par son compère croate, a été bien plus souverain depuis le début de la saison.