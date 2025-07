Mercato : Almada, stop ou encore avec l’OL ?

Prêté jusqu’à la fin juin à l’OL, Thiago Almada profite actuellement de ses vacances. S’il est sous contrat avec Botafogo, son cas fait avant tout parler en Europe.

L’OL veut se défaire de l’emprise de John Textor mais il faudra bien plus que neuf jours pour s’en débarrasser. Si Michele Kang a réussi à inverser la tendance auprès de la DNCG pour maintenir le club en Ligue 1, ramasser les pots cassés de son prédécesseur va s’annoncer un peu plus long qu’un apprentissage express. L’OL va devoir y aller pas à pas, même s’il a annoncé vendredi "ne plus dépendre des ventes des parts à Crystal Palace et de l’introduction à la bourse de New York". Sous-entendu que l’impact de John Textor commence déjà à se réduire entre Rhône et Saône. Mais il reste toujours la question de la multipropriété et surtout de ces joueurs dont le club a acquis les droits économiques. Il y avait Luiz Henrique et Igor Jesus, mais reste toujours le cas Thiago Almada.

Benfica toujours à l'affût

Prêté jusqu’en juin dernier face à l’interdiction de recruter de l’OL, l’Argentin est aujourd’hui toujours lié avec Botafogo qui détient ses droits sportifs. Seulement, l’avenir du champion du monde 2022 ne semble plus s’écrire au Brésil, où il aura passé uniquement six mois. Avec la perte de Rayan Cherki, Almada serait le remplaçant désigné pour la saison à venir à Décines. Seulement, dans le budget présenté par la direction rhodanienne mercredi à la DNCG, ce renfort peut-il exister ? À en croire L’Equipe, l’idée d’un nouveau prêt ne serait pas totalement écartée. Néanmoins, Benfica serait à l’affût et pourrait proposer 28 millions d'euros pour 60 % des droits économiques du joueur. Encore une opération qui rappelle bien des mauvais souvenirs entre Rhône et Saône. Mais la question du futur de Thiago Almada reste encore aussi incertaine.