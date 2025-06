OL - Mercato : Thiago Almada dans le viseur de Benfica ?

Prêté jusqu’au 30 juin à l’OL, Thiago Almada est encore loin d’avoir un avenir entre Rhône et Saône. En plus de la décision de la DNCG, l’Argentin est dans le viseur de plusieurs clubs européens.

Ce devait être une mise en bouche avant de concret à partir de juillet. En rejoignant l’OL sous la forme d’un prêt gratuit en janvier dernier, Thiago Almada avait profité du règlement pour contourner l’interdiction de recrutement du club lyonnais et ainsi découvrir l’Europe. Seulement, ce prêt sans option d’achat pourrait bien rassembler à un coup à une seule bande entre Rhône et Saône. Bien qu’ayant acquis les droits économiques de l’Argentin, l’OL va devoir repasser à la caisse s’il veut acquérir de façon définitive Thiago Almada. Or, à l’heure actuelle, le club ne peut toujours pas recruter et rien ne dit que le passage devant la DNCG ce mardi changera la donne. À l’heure d’écrire ces lignes, la tendance est donc clairement plus à un retour à Botafogo à compter du 1er juillet, dans l’attente de trouver un nouveau point de chute.

Un montant trop exorbitant pour Benfica ?

Si les supporters de l’OL espèrent que le joueur offensif de poche fera partie intégrante de l’effectif de Paulo Fonseca, d’autres clubs européens sont au fait de la situation de Thiago Almada. Ces dernières heures, A Bola avance que Benfica ne serait pas contre attirer le champion du monde argentin. Seulement, les demandes de John Textor seraient bien trop élevées pour le club lisboète. Pour retomber sur ses pattes après l’achat des droits économiques de Luiz Henrique, Igor Jesus et Thiago Almada, l’Américain attendrait pas moins de 40 millions d’euros. Une somme que Benfica tenterait de revoir à la baisse, notamment en incluant un joueur comme le jeune Gianluca Prestianni (19 ans).