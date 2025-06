John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Afin de se renforcer, John Textor a nommé pas moins de cinq administrateurs au sein d’Eagle Football. Des compagnons de longue date sur d’anciens projets, mais aussi des conseillers financiers.

Ces derniers mois, voire ces dernières semaines, la question était de savoir si Ares allait bouger le petit doigt face à la situation compliquée au sein de l’OL et d’Eagle Football. John Textor était-il sur la sellette et allait-il devoir passer la main ? Cela ne semble pas en prendre le chemin, puisque le propriétaire américain tente de garder cette main du mieux qu’il peut. Avec la vente de ses parts à Crystal Palace, il devrait injecter du cash dans Eagle Football et ainsi rassurer ses créanciers ainsi que les différents organes. En vue d’une introduction en Bourse, ce n’est pas du luxe. Ces dernières heures, John Textor a d’ailleurs choisi de s’entourer de nouveaux administrateurs au sein de sa holding.

Des spécialistes financiers pour sociétés cotées en bourse

Dans un communiqué, Eagle Football Holdings Limited a annoncé "la nomination de cinq personnes issues d'horizons divers au sein des sociétés du groupe Eagle, afin de soutenir ses initiatives stratégiques, opérationnelles et de capitalisation clés." Partenaires de longue date de l’Américain que ce soit chez Facebank / fuboTV ou Pulse Evolution Corporation, Alexander Bafer et Frank Patterson vont renforcer le secteur de l’activité média.

À ces deux nouveaux administrateurs reconnus dans le secteur du divertissement, John Textor a nommé trois autres personnes, plus qualifiées sur le volet financier. Chris Mallon est un avocat spécialisé en insolvabilité et en restructuring et a déjà travaillé pour Chelsea, David Horin a œuvré dans des "entreprises en phase de pré-introduction en bourse, cotées en bourse ou financées par des fonds privés", tandis que Sam Lynn est spécialisé "dans les services de conseil en comptabilité financière pour les sociétés cotées en bourse et financées par des fonds privés". Autant de nominations qui donnent un indice clair sur la direction prise par Eagle Football Holding pour les mois à venir.