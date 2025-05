Une reprise de l’OL par Ares ? "l'hypothèse principale"

John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Invité sur le plateau de notre émission Tant qu’il y aura des gones lundi soir, l’économiste Vincent Chaudel est revenu sur les risques financiers encourus par l’OL cet été. Tout en précisant que la reprise du club par Ares, son principal prêteur, serait la meilleure solution.

La situation économique à l'instant T

"Le plan de John Textor reposait sur les ventes de ses parts de Crystal Palace, une introduction à la bourse de New York et des ventes de joueurs. Mais les deux premières prévisions ne se sont pas réalisées. L’effectif actuel vaut lui 226 millions d'euros et John Textor doit en récupérer 117 millions. Mais il n’est pas possible de vendre la moitié de l'effectif. Si on ajoute à cela l’absence de Ligue des champions, la DNCG va douter encore plus. D’autant plus que tout est réuni à l’OL pour avoir un contexte défavorable. La réalisation d’un plan social, des prestataires non payés et des amendes de l’UEFA et de la FIFA."

La dette

"Des dettes, d'autres clubs en ont. Une dette, ça peut s'échelonner et se refinancer. Mais la DNCG veut que chaque club qui commence la saison puisse la finir. Elle s'est fait mener en bateau par les Girondins de Bordeaux et ne veut plus vivre ça. Surtout dans un contexte fragile des droits TV. On ne joue pas au poker avec la DNCG."

Un package faible pour une introduction en bourse

"Une introduction à la bourse de New York ? Oui, ça peut se faire. Mais avec un Botafogo qui va jouer la Coupe du monde des clubs, Crystal Palace dans le top 10 de Premier League, l’OL en Ligue des champions et Molenbeek. Or, Textor annonce qu’il vend ses parts de Crystal Palace mais ce n’est toujours pas fait et il n’a pas d’autres pistes de club anglais. Il reste Molenbeek, Lyon qui risque de ne pas aller en Ligue des champions et Botafogo. Finalement, ça ne fait pas très gros comme package pour lever assez d’argent à New York."

Quelles solutions ?

"Aller en Ligue des champions serait une solution, ça réglerait la moitié du problème. Tout comme un nouvel apport de cash par les actionnaires ou bien encore une augmentation de capital. Refinancer la dette sur le long terme est aussi une solution. Mais il y a un flou sur la surface financière personnelle de Textor. C’est là le parallèle avec Gérard Lopez qui a souvent utilisé de l'argent qui n'était pas le sien"

Une reprise de l'OL par Ares

"Comme à l’AC Milan, il y a un fonds derrière l'investisseur chinois, qui n'a pas assumé. Le fonds a donc repris le club, qui va mieux maintenant. Le fonds d’investissement à Milan n'avait pas vocation à piloter le club sur le long-terme. De la même façon, Ares peut aussi prendre la tête de façon transitoire pour sauver ses investissements à l’OL. Une reprise du club par la société américaine serait la meilleure nouvelle qui pourrait arriver à l’OL à court terme. Textor pourrait donc se faire racheter ses parts par le fonds. C’est l’hypothèse principale, mais le problème est que la valeur de la part du propriétaire américain ne fait que plonger. En revanche, vendre le stade n’est pas une bonne solution. Cela peut renflouer les caisses, mais qui achèterait un stade dans lequel on n’a pas la garantie d’avoir un club en haut de l’affiche ?"

Textor et les instances

Parmi les erreurs faites par John Textor, il y a celle de sa méconnaissance du foot français. Jean-Michel Aulas était pourtant supposé rester plusieurs années à ses côtés. Mais il n’est resté que plusieurs mois. Et il connaît parfaitement le foot français, il aurait été très utile au club par rapport à la DNCG. Il a 30 ans de relation avec les instances.

L'impact des droits TV

"Des clubs ont signé des contrats avec des joueurs sur 3,4 ou 5 ans à un moment où il y avait des droits TV plus importants et où on pensait qu’ils allaient même augmenter. Il y a donc eu une inflation salariale à ce niveau-là. Aujourd’hui, les droits TV plongent alors qu’ils représentent, pour certains clubs, 60-70% de leurs revenus."

Une inflation par le haut et par le bas

"La France s’est créée une inflation en bas et en haut. En haut, car on veut garder ses meilleurs joueurs pour la coupe d’Europe. Or, des clubs de deuxième partie de tableau en Premier League ou des formations de Championship ont des plus gros moyens économiques et sont capables d’attirer les meilleurs joueurs de Ligue 1. Et puis en bas car jusque-là, il y avait une solidarité entre la Ligue 1 et la Ligue 2. La Ligue 1 donnait 20% de ses droits TV au championnat de l’échelon inférieur. Ainsi, la Ligue 1 était télédépendante mais la Ligue 2 était-elle Ligue 1-dépendante. Et que faisaient les clubs de Ligue 2 lorsqu’ils recevaient l’argent des droits TV ? Ils payaient les salaires à leurs joueurs.

Donc, il y avait des joueurs qui se retrouvaient entre le niveau des deux championnats. Et ils demandaient donc des salaires plus élevés en Ligue 1, car la Ligue 2 pouvait déjà leur offrir beaucoup d’argent. Le problème en France est donc que les bancs des clubs français coutent trop cher par rapport au niveau sportif. Et ça, il va falloir plusieurs années pour le réguler. Surtout, vous ne pouvez pas obliger un joueur à casser son contrat, à moins que vous ne soyez en deuxième division, ce qui n’est certainement pas l’objectif de l’OL. Donc, le club lyonnais est coincé à ce niveau-là."

Et maintenant ?

"Le risque de la Ligue 2 est réel. Mais entre le stade, l’engagement du fonds Ares… Des éléments font que ceux qui ont mis de l'argent au club n'ont pas l'intérêt à le perdre. Je me questionne plus sur la position de John Textor. En tout cas, il faudra prendre des décisions rapidement avant que les sanctions ne tombent. Il va falloir que ça bouge entre mai et juin. Je veux être confiant du fait de l’histoire du club, du stade, mais aussi des actionnaires qui ne veulent pas perdre de l'argent. Mais la DNCG ne fera pas de cadeau."