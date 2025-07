Avec Teagan Micah, l'OL Lyonnes en termine avec son mercato

À la recherche d'une doublure à Christiane Endler, l'OL Lyonnes a misé sur une internationale australienne. Pour une saison, Teagan Micah officiera comme seconde gardienne à Décines.

Il y a eu du mouvement à l'OL Lyonnes cet été. Après avoir annoncé le départ de sept joueuses en fin de contrat ou de prêt, le club lyonnais a compensé ces pertes par autant de recrues. Si Jule Brand a été la première à rejoindre les rangs des Fenottes cet été, six autres ont suivi, avec comme ultime renfort une gardienne remplaçante. Suite au départ de Laura Benkarth, Christiane Endler était orpheline d'une doublure. La question était donc de savoir si Féérine Belhadj allait se voir promue après deux saisons comme troisième gardienne ou si l'OL Lyonnes allait recruter. La direction a opté pour la deuxième solution.

Reprise de l'entraînement lundi

Ce vendredi, Teagan Micah a été présentée comme la nouvelle doublure de la Chilienne pour la saison à venir. Avec un contrat d'un an seulement, l'ancienne de Liverpool ne s'inscrit pas dans la durée entre Rhône et Saône. Néanmoins, elle apportera son expérience acquise notamment avec la sélection australienne. À 27 ans, Micah compte un peu moins de 30 sélections mais plus de 200 convocations. Elle a participé à plusieurs tournois comme les Coupes du monde 2019 et 2023 ou encore les Jeux olympiques. Avec l'arrivée de la gardienne, l'OL met fin à son mercato estival, trois jours avant la reprise de l'entraînement, ce lundi 21 juillet.