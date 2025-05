Ce vendredi (21h), l’OL féminin dispute la finale de Première Ligue. Le dernier match de cette saison sera également le dernier avec les Fenottes pour de nombreuses joueuses.

Ce vendredi, l’OL va enfin pouvoir rendre hommage à Wendie Renard. Après sa 500e avec le club lyonnais à la fin avril, la capitaine sera mise en avant quelques minutes avant la finale entre l’OL et le PSG. Seulement, la soirée risque d’être forte en émotions avec, on l’espère, un 18e titre de championne de France à fêter. Mais dans cette finale, Renard ne sera pas la seule mise en avant par Michele Kang et toute la direction lyonnaise. Depuis trois jours, il est acquis qu’Eugénie Le Sommer disputera ses dernières minutes avec l’OL après que son contrat n’a pas été reconduit par le club. Une partie de l’histoire des Fenottes va donc prendre fin, mais l’attaquante ne sera pas la seule dans cette situation, d’après les informations d’Olympique-et-Lyonnais.

Sept départs actés ce vendredi soir

Confronté à une vague de fins de contrat et de prêts, l’OL féminin va faire le choix d’entamer un nouveau cycle. Aucune des joueuses étant dans l’un des deux cas mentionnés au-dessus ne va poursuivre l’aventure entre Rhône et Saône. En fin de prêt, Vanessa Gilles, qui a pourtant eu de longues discussions avec l'OL, et Sofia Huerta vont retourner dans leur club respectif en NWSL. Pour les autres, il va falloir trouver un nouveau point de chute dans les semaines à venir. Dzsenifer Marozsán, au club depuis neuf saisons, Sara Däbritz, Laura Benkarth et Daniëlle van de Donk ne vont pas être prolongées par l’OL, ce qui fait sept départs à combler dans les semaines à venir. L’été s’annonce chaud chez les Fenottes. Qui devraient également connaitre un nouvel entraîneur la saison prochaine, avec le départ de Joe Montemurro.