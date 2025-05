OL - PSG : Le Sommer titulaire pour sa dernière

Eugénie Le Sommer qui célèbre son but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour la finale de Première Ligue entre l'OL et le PSG, Joe Montemurro a choisi d'aligner le même onze que face à Dijon, dimanche dernier. Eugénie Le Sommer est titulaire pour sa dernière avec les Fenottes.

C'est une page ou plutôt plusieurs pages qui vont se tourner ce vendredi soir au Parc OL. En plus de la finale de Première Ligue contre le PSG, le club lyonnais va rendre hommage à plusieurs joueuses qui vont quitter le club durant l'été. En tête de liste, Eugénie Le Sommer bien évidemment qui a annoncé son départ en milieu de semaine. Pour sa dernière, l'attaquante prendra place dans le onze de départ et non sur le banc. En effet, Joe Montemurro a choisi d'aligner la même équipe que celle qui a débuté contre Dijon, dimanche dernier en demi-finale.

L'internationale française fera donc équipe avec Kadidiatou Diani et Melchie Dumornay sur le front offensif, en espérant être un peu plus inspirées que lors de la demie. Comme Le Sommer, Vanessa Gilles et Daniëlle van de Donk disputeront leurs dernières minutes avec l'OL avant de voler vers d'autres cieux. Toutes espèrent finir en apothéose cette saison qui n'a pas été de tout repos et qui ne doit pas se finir sans le moindre trophée.

La composition de l'OL : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Bacha - Heaps, Damaris, Van de Donk - Diani, Dumornay, Le Sommer