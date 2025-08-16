Lens - OL : en plus de Sage, l'OL retrouvera Alioui ce samedi

En rejoignant le RC Lens, Pierre Sage a amené dans ses bagages son ancien adjoint à Lyon, Jamal Alioui. L'occasion pour eux de retrouver l'OL ce samedi (17h) à Bollaert.

Lens-OL, ce ne sont pas seulement les retrouvailles avec Pierre Sage. Ce sont aussi celles avec Jamal Alioui, l'entraîneur adjoint qui l'a suivi dans le Nord. Drôle de paradoxe puisque le natif de Saint-Étienne est issu du centre de formation de l'OL (2003). Avant de se reconvertir entraîneur, l'ancien latéral droit oscillait entre l'Italie, la France, la Suisse et le Maroc. Il avait notamment pris les rênes du GOAL FC (2021-2022), club fondé en 2020 à la suite de la fusion de plusieurs équipes de la région lyonnaise (Anse, Chasselay, Tassin-la-Demi-Lune et Champagne-au-Mont-d’Or).

Un adjoint vocal

Adrien Thomasson, milieu du RC Lens, se réjouit à l'idée d'évoluer sous les ordres de Pierre Sage et Jamal Alioui pour la saison à venir. "On a vécu une bonne préparation, il y a eu une nouvelle méthodologie mise en place […] Je suis agréablement surpris de Sage, de son staff et plus particulièrement de son adjoint", a-t-il en conférence de presse ce jeudi en marge de la rencontre face à l'OL.

Si Thomasson a eu des échos positifs de certains joueurs dans le Rhône, Jamal Alioui avait notamment eu un impact positif dans le développement de certains éléments lyonnais comme Rayan Cherki. Réputé pour ne pas avoir sa langue dans la poche, l'ancien international marocain (18 sélections) n'avait pas manqué de reprendre ce qui n'allait pas pendant 18 mois, jouant l'adjoint vocal de Pierre Sage durant les entraînements. Cela a forcément eu un effet positif quand on voit la prise de conscience de Cherki la saison passée, le poussant à signer à Manchester City cet été.