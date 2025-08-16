Actualités
Jamal Alioui, nouvel adjoint de l'OL
Jamal Alioui, nouvel adjoint de l’OL (crédit : David Hernandez)

Lens - OL : en plus de Sage, l'OL retrouvera Alioui ce samedi

  • par Antoine Lio

    • En rejoignant le RC Lens, Pierre Sage a amené dans ses bagages son ancien adjoint à Lyon, Jamal Alioui. L'occasion pour eux de retrouver l'OL ce samedi (17h) à Bollaert.

    Lens-OL, ce ne sont pas seulement les retrouvailles avec Pierre Sage. Ce sont aussi celles avec Jamal Alioui, l'entraîneur adjoint qui l'a suivi dans le Nord. Drôle de paradoxe puisque le natif de Saint-Étienne est issu du centre de formation de l'OL (2003). Avant de se reconvertir entraîneur, l'ancien latéral droit oscillait entre l'Italie, la France, la Suisse et le Maroc. Il avait notamment pris les rênes du GOAL FC (2021-2022), club fondé en 2020 à la suite de la fusion de plusieurs équipes de la région lyonnaise (Anse, Chasselay, Tassin-la-Demi-Lune et Champagne-au-Mont-d’Or).

    Un adjoint vocal

    Adrien Thomasson, milieu du RC Lens, se réjouit à l'idée d'évoluer sous les ordres de Pierre Sage et Jamal Alioui pour la saison à venir. "On a vécu une bonne préparation, il y a eu une nouvelle méthodologie mise en place […] Je suis agréablement surpris de Sage, de son staff et plus particulièrement de son adjoint", a-t-il en conférence de presse ce jeudi en marge de la rencontre face à l'OL.

    Si Thomasson a eu des échos positifs de certains joueurs dans le Rhône, Jamal Alioui avait notamment eu un impact positif dans le développement de certains éléments lyonnais comme Rayan Cherki. Réputé pour ne pas avoir sa langue dans la poche, l'ancien international marocain (18 sélections) n'avait pas manqué de reprendre ce qui n'allait pas pendant 18 mois, jouant l'adjoint vocal de Pierre Sage durant les entraînements. Cela a forcément eu un effet positif quand on voit la prise de conscience de Cherki la saison passée, le poussant à signer à Manchester City cet été.

    à lire également
    Amel Majri, joueuse de l'OL
    Majri, à jamais dans l'histoire de l'OL Lyonnes

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze lors d'OL - Lens
    L'OL a du mal face à Lens à Bollaert 14:50
    Jamal Alioui, nouvel adjoint de l'OL
    Lens - OL : en plus de Sage, l'OL retrouvera Alioui ce samedi 14:00
    Amel Majri, joueuse de l'OL
    Majri, à jamais dans l'histoire de l'OL Lyonnes 13:15
    Corentin Tolisso au moment du sacre à la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus
    Giroud, Pogba, Thauvin... Tolisso va retrouver des champions du monde 12:30
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lens - OL : des nouveautés au niveau du règlement de la Ligue 1 11:45
    Les joueurs de l'OL contre Hambourg
    L'OL s'avance en Ligue 1 avec une moyenne d'âge basse 11:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso (OL) : "Ce brassard représente beaucoup pour moi" 10:15
    Lens - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    d'heure en heure
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Lens - OL : Merah ou Tessmann dans l'entrejeu ? 08:45
    Les joueurs de l'OL lors du match à Hambourg
    La sérénité de l'OL à l'épreuve de la compétition 08:00
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    L'OL Lyonnes se frotte à Nuremberg pour un deuxième amical 07:30
    Moussa Niakhaté et Paulo Akouokou (OL) face à Manuel Ugarte (Manchester United)
    OL : la défense de l’OL plus solide que la saison dernière ? 15/08/25
    Adam Karabec, joueur offensif de l'O
    OL : Karabec bien du voyage à Lens 15/08/25
    Lens - OL : Bollaert, vraiment une forteresse imprenable ? 15/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : le feuilleton Greif va connaitre une fin heureuse 15/08/25
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    Les supporters voient un avenir européen à l'OL 15/08/25
    Des banderoles en hommage à Bernard Lacombe furent installée
    OL : Bernard Lacombe aurait eu 73 ans ce 15 août 15/08/25
    Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l'OL
    OL Lyonnes : Wendie Renard dithyrambique sur Amel Majri 15/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut