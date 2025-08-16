Majri, à jamais dans l'histoire de l'OL Lyonnes

Amel Majri a mis un terme à une aventure de quinze ans chez les pros de l’OL Lyonnes. Elle s’envole vers Al-Ula FC, en Arabie saoudite, tournant une page majeure de sa carrière.

C'est une page qui se tourne, un chapitre de plus renfermé à l'OL Lyonnes. Depuis mercredi, Amel Majri n'est plus une joueuse lyonnaise. Une première depuis quinze ans. Arrivée en équipe professionnelle en 2010 après le cursus à l'Académie, Amel Majri a disputé 327 matchs toutes compétitions confondues avec OL Lyonnes. Elle est la quatrième joueuse la plus capée du club et y a jouté 98 buts. Sur le plan des succès collectifs, elle a empilé 32 trophées, dont 14 championnats de France, 7 Ligues des champions, 9 Coupes de France et 2 Trophée des championnes.

Elle a également remporté la prestigieuse distinction individuelle avec le trophée UNFP de la meilleure joueuse du championnat de France pour la saison 2015-2016. Amel Majri a contribué à bâtir la domination lyonnaise en Europe et en France. Sa présence, son sens du collectif et sa polyvalence faisaient d’elle une pièce essentielle.

Une nouvelle étape pour une carrière marquée par le succès

À 32 ans, elle a demandé à quitter son club formateur malgré un contrat allant jusqu’en juin 2026. L’OL a accepté sa demande et elle s’est engagé avec Al-Ula FC, où évoluait déjà une autre ancienne gloire lyonnaise, Sarah Bouhaddi. Ce départ marque la fin d’une génération emblématique à Lyon, quelques mois après Eugénie Le Sommer et Dzsenifer Marozsán. Elle part vivre une nouvelle aventure et contribuer à l’essor du football féminin dans un championnat émergent qu'est l'Arabie saoudite.