Ce samedi 16 août à 17h, l’OL se déplace à Lens. Corentin Tolisso retrouvera Florian Thauvin sur le terrain et se dit heureux de voir plusieurs champions du monde 2018 évoluer en Ligue 1 cette saison.

La Ligue 1 de nouveau attractive pour les joueurs français ? Cet été, le championnat de France a retrouvé quelques grands noms du football hexagonal. Après une pige à Los Angeles, Olivier Giroud a rejoint Lille, Paul Pogba veut se relancer à Monaco, tandis que Florian Thauvin a succombé au projet du RC Lens. Ce samedi, ce sera d'ailleurs l'occasion pour le Lensois de croiser la route de Corentin Tolisso. Entre le capitaine de l'OL et le numéro 10 nordiste, une histoire commune les lie, celle de la Coupe du monde 2018.

Ayant touché le Saint-Graal en Russie, les deux internationaux français ont désormais un lien indéfectible comme l'a rappelé Tolisso. "Le lien est toujours là, on a toujours notre groupe WhatsApp où des fois, on échange." Il ajoute : "Après, je trouve que c’est une bonne chose. Ça montre que la Ligue 1 a de bons éléments, un bon niveau et de les voir, et surtout de pouvoir jouer contre eux, ça va me faire plaisir."

Retrouvailles en Ligue 1

Tolisso se dit heureux de constater que le championnat français compte à nouveau huit champions du monde sur le terrain. "Je pense que c’est une bonne chose et je suis heureux qu’ils soient revenus en Ligue 1", ajoute-t-il. Même si chacun a suivi son parcours depuis 2018, le milieu lyonnais apprécie ces retrouvailles et la qualité de ses adversaires. Samedi, le duel face à Thauvin sera l’un des moments à suivre durant la rencontre.