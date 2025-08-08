Actualités
Florian Thauvin, nouveau joueur du RC Lens
Florian Thauvin, nouveau joueur du RC Lens (@RCLens)

Mercato : avant d'affronter l'OL, Lens signe le gros coup Thauvin

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • À une semaine de la reprise de la Ligue 1 et de la réception de l'OL, le RC Lens a fait un gros coup sur le mercato estival. Les Sang et Or ont obtenu la signature de Florian Thauvin.

    Après Nicolas TagliaficoThiago Almada et Corentin Tolisso à l'OL, Pierre Sage va de nouveau entraîner un champion du monde. Débarqué à Lens cet été, l'entraîneur français va avoir sous ses ordres Florian Thauvin dans les heures à venir. Débarqué dans le nord de la France depuis quelques jours, le joueur offensif français a signé un contrat de trois ans avec les Sang et Or ce vendredi après-midi. C'est un renfort de choix pour Sage à l'aube d'entamer la nouvelle saison de Ligue 1.

    Prêt pour affronter l'OL ?

    Champion du monde en 2018 avec Nabil Fekir, Samuel Umtiti et Corentin Tolisso, Florian Thauvin se refaisait une santé depuis deux saisons à l'Udinese en Serie A. Quatre ans après son départ de la Ligue 1 et de l'OM, le gaucher devrait être présent pour la première journée de Ligue 1 le 16 août prochain. Une reprise qui se fera donc contre l'OL à Bollaert pour les retrouvailles entre Pierre Sage et son ancien club.

    7 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - ven 8 Août 25 à 15 h 05

      Mouais.

      Signaler
    2. RBV
      RBV - ven 8 Août 25 à 15 h 09

      Le gros pari plutôt…

      Signaler
    3. gone16
      gone16 - ven 8 Août 25 à 15 h 10

      il a fait 2 bonnes saisons en italie. le pari semble etre intéressant

      Signaler
    4. Avatar
      gOLdorak - ven 8 Août 25 à 15 h 14

      On a toutes nos chances, le déambulateur ne leur est livré que dans trois semaines.

      Signaler
    5. WesKer
      WesKer - ven 8 Août 25 à 15 h 26

      J'ai toujours détesté ce joueur... Comme Payet...

      Signaler
    6. Avatar
      BadGone91 - ven 8 Août 25 à 15 h 34

      C'est un joueur d'expérience, pour un club comme Lens ça peut être intéressant. Je pense pas qu'ils l'ont payé cher donc pourquoi pas, à voir comment Sage peut l'intégrer.

      Signaler
    7. gone16
      gone16 - ven 8 Août 25 à 15 h 48

      il a fait 2 bonnes saisons en italie. le pari semble etre intéressant et pas tres risqué

      Signaler

    derniers commentaires
