Mercato : avant d'affronter l'OL, Lens signe le gros coup Thauvin

À une semaine de la reprise de la Ligue 1 et de la réception de l'OL, le RC Lens a fait un gros coup sur le mercato estival. Les Sang et Or ont obtenu la signature de Florian Thauvin.

Après Nicolas Tagliafico, Thiago Almada et Corentin Tolisso à l'OL, Pierre Sage va de nouveau entraîner un champion du monde. Débarqué à Lens cet été, l'entraîneur français va avoir sous ses ordres Florian Thauvin dans les heures à venir. Débarqué dans le nord de la France depuis quelques jours, le joueur offensif français a signé un contrat de trois ans avec les Sang et Or ce vendredi après-midi. C'est un renfort de choix pour Sage à l'aube d'entamer la nouvelle saison de Ligue 1.

Prêt pour affronter l'OL ?

Champion du monde en 2018 avec Nabil Fekir, Samuel Umtiti et Corentin Tolisso, Florian Thauvin se refaisait une santé depuis deux saisons à l'Udinese en Serie A. Quatre ans après son départ de la Ligue 1 et de l'OM, le gaucher devrait être présent pour la première journée de Ligue 1 le 16 août prochain. Une reprise qui se fera donc contre l'OL à Bollaert pour les retrouvailles entre Pierre Sage et son ancien club.