Mercato : avant d'affronter l'OL, Lens signe le gros coup Thauvin

À une semaine de la reprise de la Ligue 1 et de la réception de l'OL, le RC Lens a fait un gros coup sur le mercato estival. Les Sang et Or ont obtenu la signature de Florian Thauvin.
Après Nicolas Tagliafico, Thiago Almada et Corentin Tolisso à l'OL, Pierre Sage va de nouveau entraîner un champion du monde. Débarqué à Lens cet été, l'entraîneur français va avoir sous ses ordres Florian Thauvin dans les heures à venir. Débarqué dans le nord de la France depuis quelques jours, le joueur offensif français a signé un contrat de trois ans avec les Sang et Or ce vendredi après-midi. C'est un renfort de choix pour Sage à l'aube d'entamer la nouvelle saison de Ligue 1.
Prêt pour affronter l'OL ?
Champion du monde en 2018 avec Nabil Fekir, Samuel Umtiti et Corentin Tolisso, Florian Thauvin se refaisait une santé depuis deux saisons à l'Udinese en Serie A. Quatre ans après son départ de la Ligue 1 et de l'OM, le gaucher devrait être présent pour la première journée de Ligue 1 le 16 août prochain. Une reprise qui se fera donc contre l'OL à Bollaert pour les retrouvailles entre Pierre Sage et son ancien club.
Mouais.
Le gros pari plutôt…
On a toutes nos chances, le déambulateur ne leur est livré que dans trois semaines.
J'ai toujours détesté ce joueur... Comme Payet...
C'est un joueur d'expérience, pour un club comme Lens ça peut être intéressant. Je pense pas qu'ils l'ont payé cher donc pourquoi pas, à voir comment Sage peut l'intégrer.
il a fait 2 bonnes saisons en italie. le pari semble etre intéressant et pas tres risqué