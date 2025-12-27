Actualités
La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
La joie des joueuses de l’OL Lyonnes contre St Pölten (@UEFA)

OL Lyonnes : le calendrier des Lyonnaises en janvier

  • par Gwendal Chabas

    • Du championnat et un peu de Coupe de France pour l'OL Lyonnes en janvier. Les Rhodaniennes joueront entre quatre et cinq matchs en janvier.

    Contrairement aux hommes de Paulo Fonseca, les joueuses de Jonatan Giráldez ont deux semaines de vacances. La reprise est prévue pour le dimanche 4 janvier. Il faut dire que leur première rencontre en 2026 aura lieu le 11 janvier, avec un 16e de finale de Coupe de France contre le voisin honni, Saint-Étienne. Le premier rendez-vous de la nouvelle année pour l'OL Lyonnes.

    En cas de qualification, un second match, comptant pour les 8es de finale, se déroulera le week-end du 24-25 janvier. Logiquement, le mois de janvier sera bien rempli pour les Lyonnaises. En effet, suite au derby, il faudra rapidement se tourner vers la réception de Lens en championnat (14/01).

    Deux rendez-vous à Paris

    Deux affiches en une semaine pour ce groupe, avec ensuite un déplacement dans la capitale française afin d'affronter le Paris FC, son désormais dauphin. Ce choc est programmé le dimanche 18 janvier à 13 heures. Les coéquipières de Wendie Renard y reviendront le samedi 31 pour se mesurer au PSG. Une équipe parisienne marquée par le retrait de neuf points prononcé en début de semaine.

    Le calendrier de l'OL Lyonnes :

    • Saint-Étienne - OL Lyonnes le dimanche 11 (14h30), Coupe de France
    • OL Lyonnes - Lens le mercredi 14 (19 heures), D1
    • Paris FC - OL Lyonnes le dimanche 18 (13 heures), D1
    • Potentiel 8e de finale de Coupe de France le 24 ou 25
    • PSG - OL Lyonnes le dimanche 31 (13h30), D1
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Première Ligue : OL Lyonnes - Lens sera visible gratuitement

