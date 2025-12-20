À quelques heures de partir en vacances, les joueuses de l’OL Lyonnes en savent un peu plus sur leur programme de reprise. La programmation des trois journées de Première Ligue en janvier 2026 a été dévoilée.

Encore 90 minutes à jouer avant de se tourner vers les vacances de fin d’année. Ce samedi, l’OL Lyonnes a un travail à terminer contre Fleury pour partir vers un repos bien mérité. Cela durera deux semaines avant un retour à l’entraînement prévu le 5 janvier prochain. Il faudra bien recharger les batteries car le passage à la nouvelle année s’annonce directement chargé. Les joueuses de Jonatan Giraldez reprendront avec un derby en Coupe de France. Suivront trois journées de Première Ligue étalées jusqu’à la fin du mois.

Deux chocs contre les clubs parisiens

L’OL Lyonnes retrouvera son public, un peu moins d’un mois après le match contre Fleury. Le mercredi 14 janvier, les Fenottes recevront le RC Lens (19h) avant d’enchaîner quatre jours plus tard avec un choc contre le Paris FC, dans la capitale (18 janvier, 13h). De club parisien, il en sera également question pour terminer ce premier mois de l’année avec un déplacement le 31 janvier à 13h30 pour affronter le PSG.