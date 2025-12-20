Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
Corentin Tolisso lors d’OL – RWDM Brussels (crédit David Hernandez / OetL)

Tolisso (OL), aux bons souvenirs du FC Saint-Cyr Collonges

  • par David Hernandez

    • Lieu de résidence de plusieurs (ex)joueurs de l’OL, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et son club n’ont pas oublié la venue de Corentin Tolisso. Le capitaine lyonnais avait donné de son temps pour les jeunes pousses du club.

    Pour beaucoup, l’opposition de style entre l’OL et le FC Saint-Cyr Collonges a valu le surnom de "la fête des voisins". Le Parc OL et le stade des Combes sont pourtant séparés d’une bonne dizaine de kilomètres. Néanmoins, les deux clubs sont liés par la force des choses. Si le club des Monts d’Or se veut un club ouvert aux joueurs venus de tout horizon, le village de Saint-Cyr a pour réputation d’être l’un des fiefs privilégiés des joueurs pros passés comme présents. Ces derniers temps, Paulo Fonseca y a trouvé une maison, lui faisant dire qu’il allait pouvoir espionner la mise en place tactique de Clément Guillot. Une pointe d’humour à laquelle l’entraîneur de Régional 1 a répondu avec sourire, estimant "l’avoir guetté, mais je ne sais pas trop où il s’est caché."

    Malouda, toujours le petit message qui va bien

    Une ambiance bon enfant même si Hassane Baba-Arfi regrette que cette fameuse "fête des voisins" se limite à ce 32e de finale de Coupe de France. Néanmoins, le président du FC Saint-Cyr Collonges n’oublie pas ce que certains Lyonnais ont fait pour son club. À commencer par Florent Malouda, qui "nous a félicités, qui nous suit depuis tout ce temps. Il est venu nous voir plusieurs fois, donc ça fait plaisir." Le vice-champion du monde 2006 n’est pas le seul joueur de l’OL à avoir donné du temps au club amateur.

    Capitaine dimanche soir, Corentin Tolisso avait fait le bonheur des jeunes du club il y a quelque temps. "Corentin était venu signer des autographes pour les jeunes, c’était une belle attention." Un souvenir dont s’est rappelé le numéro 8 lyonnais. "Ce n’est pas loin de chez moi, je connais leur coach et j’ai déjà eu l’occasion de visiter leur club pour aller voir des enfants." Une belle initiative, même si trop esseulée dans l’histoire entre l’OL et le FC Saint-Cyr Collonges.

    à lire également
    La collecte solidaire d'OL Lyonnes
    Une collecte solidaire avant OL Lyonnes - Fleury ce samedi

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso (OL), aux bons souvenirs du FC Saint-Cyr Collonges 16:00
    La collecte solidaire d'OL Lyonnes
    Une collecte solidaire avant OL Lyonnes - Fleury ce samedi 15:10
    Le Tram TCL T7 passant du côté du Parc OL
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : pas de parking relais à Eurexpo, ni de navettes tramway 14:20
    Jérémie Pignard, arbitre
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : Jérémie Pignard, l’autre local de l’étape 13:30
    Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United - OL Lyonnes
    Dumornay (OL Lyonnes) finaliste des Globe Soccer Awards 2025 12:40
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Saint-Cyr Collonges devra faire sans un titulaire contre l’OL 11:50
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez : l’OL Lyonnes "responsable de sa performance" contre Fleury 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze (OL) face à Bourgoin
    OL : ne pas revivre "le sentiment de honte" de Bourgoin 10:15
    Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification
    Avant d’affronter l’OL, les supporters de Saint-Cyr Collonges ont donné de la voix 09:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Sur quelle chaîne suivre OL Lyonnes - Fleury ce samedi ? 08:45
    Les supporters du Virage Nord lors d'OL - Toulouse
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : la barre des 23 000 billets atteinte 08:00
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    OL - FC Saint-Cyr Collonges à Décines pour le rêve, moins pour le sportif 07:30
    Souaré avant OL - FC Saint-Cyr Collonges : "C'est le match d'une vie" 19/12/25
    Christiane Endler lors de PSG - OL
    OL Lyonnes - Fleury : Endler, Engen ou encore Bacha déjà en vacances 19/12/25
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Fonseca (OL) : "La motivation sera grande" au FC Saint-Cyr Collonges 19/12/25
    Mohamed El Arouch à l'entraînement de l'OL
    Mercato : El Arouch à la relance dans un club partenaire de l’OL ? 19/12/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL - Mercato : Tolisso et Fonseca veulent "de nouveaux joueurs" 19/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut