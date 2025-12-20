Tolisso (OL), aux bons souvenirs du FC Saint-Cyr Collonges

Lieu de résidence de plusieurs (ex)joueurs de l’OL, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et son club n’ont pas oublié la venue de Corentin Tolisso. Le capitaine lyonnais avait donné de son temps pour les jeunes pousses du club.

Pour beaucoup, l’opposition de style entre l’OL et le FC Saint-Cyr Collonges a valu le surnom de "la fête des voisins". Le Parc OL et le stade des Combes sont pourtant séparés d’une bonne dizaine de kilomètres. Néanmoins, les deux clubs sont liés par la force des choses. Si le club des Monts d’Or se veut un club ouvert aux joueurs venus de tout horizon, le village de Saint-Cyr a pour réputation d’être l’un des fiefs privilégiés des joueurs pros passés comme présents. Ces derniers temps, Paulo Fonseca y a trouvé une maison, lui faisant dire qu’il allait pouvoir espionner la mise en place tactique de Clément Guillot. Une pointe d’humour à laquelle l’entraîneur de Régional 1 a répondu avec sourire, estimant "l’avoir guetté, mais je ne sais pas trop où il s’est caché."

Malouda, toujours le petit message qui va bien

Une ambiance bon enfant même si Hassane Baba-Arfi regrette que cette fameuse "fête des voisins" se limite à ce 32e de finale de Coupe de France. Néanmoins, le président du FC Saint-Cyr Collonges n’oublie pas ce que certains Lyonnais ont fait pour son club. À commencer par Florent Malouda, qui "nous a félicités, qui nous suit depuis tout ce temps. Il est venu nous voir plusieurs fois, donc ça fait plaisir." Le vice-champion du monde 2006 n’est pas le seul joueur de l’OL à avoir donné du temps au club amateur.

Capitaine dimanche soir, Corentin Tolisso avait fait le bonheur des jeunes du club il y a quelque temps. "Corentin était venu signer des autographes pour les jeunes, c’était une belle attention." Un souvenir dont s’est rappelé le numéro 8 lyonnais. "Ce n’est pas loin de chez moi, je connais leur coach et j’ai déjà eu l’occasion de visiter leur club pour aller voir des enfants." Une belle initiative, même si trop esseulée dans l’histoire entre l’OL et le FC Saint-Cyr Collonges.