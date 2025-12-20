Actualités
La collecte solidaire d'OL Lyonnes
La collecte solidaire d’OL Lyonnes (DR)

Une collecte solidaire avant OL Lyonnes - Fleury ce samedi

  • par David Hernandez

    • En amont de la rencontre entre l’OL Lyonnes et le FC Fleury 91, le club lyonnais lance une collecte d’habits pour le foyer Notre-Dame des Sans-Abri.

    C’est bientôt Noël et les joueuses de l’OL Lyonnes souhaitent faire un beau cadeau en avance avec une victoire à leurs courageux supporters présents ce samedi soir (21h) au Parc OL. Néanmoins, dans cette période de fête, le club rhodanien n’en oublie pas pour autant ceux qui sont dans le besoin. Comme c’est le cas depuis quelques années, une collecte va avoir lieu ce samedi en amont de la rencontre contre Fleury pour les plus démunis. L’OL Lyonnes organise donc une grande collecte solidaire au profit du Foyer Notre-Dame des Sans-Abris.

    Des vêtements chauds et en bon état

    Les supporters présents pour la rencontre pourront ainsi venir sur le podium Porte V pour déposer des dons vestimentaires. Pour venir en aide dans ces fêtes de fin d'année, le club et le Foyrer attendent des vêtements chauds et en bon état comme des vestes, manteaux, écharpes, bonnets et gants à partir de 19h30 ce samedi soir au Parc OL.

